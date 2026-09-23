感覺人生到了盡頭！21歲罹骨癌肺轉移 北榮新技術讓她重新跳舞還當媽

27歲王小姐，5年前因右大腿疼痛兩個多月，原以為是拉傷，不以為意，但某次外出旅遊時，右大腿疼痛劇烈，經檢查發現，右大腿竟有一顆如大拇指大小的腫瘤，確診為俗稱「骨癌」的惡性骨肉瘤。在台北榮總最新技術「免截骨原位冷凍」生物性重建技術治療下，成功消除癌細胞、治療癌症，且經5年追蹤都未復發，並於去年喜獲麟兒。

台北榮總骨科部關節重建科、骨骼肌肉腫瘤治療暨研究中心主任吳博貴指出，台灣每年約新增120例惡性骨肉瘤病例，好發在國高中時期，另外20至30歲、65歲以上也是常見發病高峰，主要與基因有關係。

吳博貴說，傳統骨癌治療是將罹患腫瘤的骨頭截斷，再將以金屬製人工關節及植入物的「腫瘤型人工關節」，取代缺損的骨骼，但人工關節在運動時往往容易鬆脫，進而衍生出液態氮低溫冷凍治療，其方法是將罹患腫瘤的骨頭完全截斷、取出體外，再放入攝氏零下196度的液態氮中處理，殺死腫瘤細胞後，重新接回原處。

然而，骨頭經過截斷再重新接合，平均約需10個月才能癒合，且有將近2成病患可能發生骨頭不癒合。吳博貴說，這類病患有時必須再次接受補骨、重新固定或調整鋼板等手術；在截骨處尚未癒合前，也無法完全負重，容易造成肌肉萎縮，使整體功能恢復速度較慢。

為減少傳統截骨重建所面臨的問題，台北榮總發展「免截骨原位冷凍」生物性重建技術，最大特色是不必將整段骨頭完全截斷，而是在骨頭仍與身體相連情況下，直接於手術完成液態氮冷凍處理。台北榮總自2017年至今，經「免截骨原位冷凍」生物性重建技術共治療202例病人，甚至推廣到東南亞部分國家。

吳博貴說，經檢查王小姐骨腫瘤約6公分，因骨質結構穩固而採用「免截骨原位冷凍」方式治療，此治療方式，病人不需要把骨頭截斷，可以直接在體內進行冷凍治療，過程只花20分鐘，因骨頭不需截斷，病患整體功能恢復會比以往快很多，如手術隔天就可以下床行走，拿拐杖時間僅需2至3天。

吳博貴指出，目前腫瘤範圍在10至30公分均可適用，且除了骨肉瘤，未來也可以應用於部分骨頭感染的狀況，但手術最大困難點在於如何利用良好的分離或灌滿空氣的手套來保護周圍的軟組織。

王小姐說，約5年前出現走路疼痛，像是肌肉拉傷，剛開始不以為意，但就在該年生日時和朋友外出旅遊時，去騎腳踏車、溜冰，感覺右大腿疼痛劇烈，經檢查發現，右大腿腫瘤大小約一個手指大拇指大小，因為身邊沒有人發生類似罹患癌症的事情，還記得當時騎機車回家時，邊騎邊哭，「感覺人生到了盡頭」。所幸，間接找到台北榮總的吳博貴醫師，

王小姐術後，由於右大腿手術傷口不小，行走都須拿著拐杖，且幾乎無法正常坐下，更無法蹲下，導致上廁所十分不便，更由於王小姐骨肉瘤的癌細胞同時轉移至肺部，因此，骨肉瘤治療後，還要同步進行化療消滅癌細胞。她說，化療時，頭髮都掉光了，人也變得十分消瘦，但吳醫師給予很多支持與鼓勵，甚至說「化療時，我掉多少頭髮，他就會還我多少頭髮」，增加她治療信心。

王小姐說，經過手術、化療及復健治療，終於歷經術後三年的辛苦，整體身體才漸漸恢復，而手術至今6年多，愛跳愛跳舞的她，現在跑步、羽球、籃球都沒問題，也於去年喜獲麟兒，展開新的人生。吳博貴說，如今，王小姐追蹤約5年都沒有復發，然而手術需手術耗材約需自費7至8萬元。