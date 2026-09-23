發掘鹽水古鎮底蘊與內涵 月津港商圈推深度小旅行

台南鹽水蜂炮、豬頭飯、鹽水意麵等傳統美食名聞遐邇，近年「月津港燈節」、「月之美術館漫月美行動」的加持，讓鹽水小鎮旅遊升溫，在地商圈中秋後將推出「月光與時光交織的雙日深度小旅行」，帶領遊客走讀小鎮不同風情。

鹽水月津港文化觀光商圈發展協會今天開記者會說明活動特色，鹽水區長陳文琪、鹽水農會總幹事邱子軒等人與會。月津港文化觀光商圈發展協會理事長丁羿嫣表示，「慢步鹽水：月光與時光交織的雙日深度小旅行」，安排9月30日、10月1日舉行，結合鹽水12家在地店家，讓遊客從旅宿、街區、景點、文化、老建築到民俗風情，漫步於鹽水古鎮，感受最道地的在地風情、品嘗最傳統的美食小吃。

旅程中，更安排鹽水區農會手作課程或講座，讓遊客在輕鬆的旅程中，發掘鹽水古鎮的文化底蘊與內涵。

丁羿嫣表示，雙日深度小旅行搭配經濟部數位商圈福袋，讓前來的旅客一邊采風，也能享受優惠，店家從鹹食、甜點、咖啡到伴手禮，民眾可以照自己的步調款款走、慢慢逛，將在地的好味道帶回家。

主辦單位說，這次合作店家包含月津懷舊食堂、月津港旅宿、好光濃食品、旻利商行-粒食、林桑鴨蛋、與山咖啡、水晶森林、蜂動園、玖香煙燻滷貨、秘月港義式冰淇淋、阿妙意麵以及食光餐車等。