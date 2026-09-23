快訊

亞運體操／隊友送上30歲最棒大禮 唐嘉鴻領軍男團摘銅喊話再創歷史

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

亞運男籃／男籃外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

偏頭痛不是吃止痛藥就好 醫揭「這三警訊」小心惡性循環

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台灣頭痛學會前理事長陳韋達指出，一旦出現「藥越吃越多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」三大指標，恐怕已經陷入「藥物過度使用性頭痛」的惡性循環，大腦被過度刺激，持續處於發炎與疼痛狀態。圖／123RF
台灣頭痛學會前理事長陳韋達指出，一旦出現「藥越吃越多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」三大指標，恐怕已經陷入「藥物過度使用性頭痛」的惡性循環，大腦被過度刺激，持續處於發炎與疼痛狀態。圖／123RF

許多民眾在氣候變化、周末補眠後，偏頭痛發作，長期下來止痛藥失效，影響生活品質。醫師指出，若出現「藥愈吃愈多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」等三大指標，代表過度使用藥物，應積極就醫評估。

有偏頭痛的民眾，經常在周末補眠後、洗完頭後，甚至一進到冷氣房，就覺太陽穴抽痛、想吐。台灣頭痛學會前理事長陳韋達指出，不是只有單側抽痛或劇痛才算偏頭痛，臨床上中重度的搏動性疼痛、伴隨噁心想吐、怕光怕吵、一動就更痛，都是典型特徵，即便只是頭腦悶脹不舒服，也可能是偏頭痛的早期或輕微發作。

響應9月世界偏頭痛週，台灣年輕病友協會推動「無痛日常・翻『偏』計劃」衛教網站，打破病友「頭痛忍忍就過」的迷思。

根據「全球疾病負擔研究」（Global Burden of Disease Study， GBD），偏頭痛為全球第二大失能疾病。在台灣，20至40歲女性為偏頭痛大宗，平均每5名就有1人患病。台灣年輕病友協會創會理事長潘怡伶表示，偏頭痛對生活與工作影響甚鉅，卻是經常被忽視的「隱形失能」疾病。

陳韋達提醒，許多民眾習慣自己買止痛藥來吃，但若頻繁服用含咖啡因的複方止痛藥，反而會破壞大腦的自我調節功能，造成神經高度敏感化。一旦出現「藥愈吃愈多且藥效變短」、「未發作就預先吃藥」、「非特定品牌無效」三大指標，恐已陷入「藥物過度使用性頭痛（Medication Overuse Headache， MOH）」惡性循環，大腦被過度刺激，持續處於發炎與疼痛狀態。

陳韋達指出，偏頭痛其實是一種遺傳疾病，患者天生大腦較敏感，容易受外在環境與內在壓力刺激。發作時，大腦中的「降鈣素基因相關胜肽 （CGRP）」等發炎物質大量增加，引發神經性發炎與三叉神經血管活化。

誘發偏頭痛的因子往往與生活息息相關，包括氣壓變化、颱風暴雨、夏季冷氣房與室外的劇烈溫差，甚至是洗頭未及時吹乾受涼。上班族可能因為平日作息緊張，一到周末瘋狂補眠、改變咖啡因攝取習慣，造成大腦不穩定，引發常見的「周末頭痛」。

陳韋達建議，應在頭痛發作的1小時內，服用醫師處方急性止痛藥，效果最佳，並提出「123 治療準則」，適時求醫：

1.每周痛1天以上：若每周頭痛1天以上（每月超過 4 天），應尋求神經內科診治。

2.每周吃藥2天以上：若每周需吃2天以上止痛藥，代表病情有慢性化風險。

3.預防偏頭痛3招：規律運動、壓力管理，以及積極配合「預防性藥物治療」。

陳韋達指出，預防性治療除了傳統口服藥與肉毒桿菌素注射外，目前已有精準標靶治療，能從源頭阻斷CGRP作用。若患者能藉由「頭痛日記」詳細記載發作頻率、疼痛程度及誘發因子，也能提供神經內科或頭痛專科醫師參考，找出精準治療方式。

台灣年輕病友協會「無痛日常・翻『偏』計劃」衛教網站已正式上線，整合全方位的偏頭痛知識、自我檢測工具，更與台灣頭痛學會合作建置「頭痛診療推薦醫師名單」。網址：https：／／migraine.typassn.org／

偏頭痛 吃藥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

3至6成國人不知自己罹患三高 每年逾5萬人死於心血管相關疾病

過敏兒換季鼻塞停吃成藥就復發、吹冷氣狂流涕 網友籲：快去檢查

陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

今迎秋分！提不起勁想睡又煩躁 中醫教5招解秋愁

相關新聞

舒力基最快今生成 專家：颱風周末若轉向失敗 開工日恐直接侵襲台灣

舒力基颱風即將生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在關島西北方海面的熱帶性低氣壓TD-29，環流結構已經逐漸完整，最快今天增強為舒力基颱風。

前社工涉侵占長者1200萬 衛福部籲懲戒廢照、基層曝亂象多

曾任職台北市社會局38歲女社工江羿潔，離職後被社會局發現帳目異常，揭發她侵占5位受監護宣告長者存款，總金額高達1200萬元，北檢本月21日前往江女住處搜索，竟發現香奈兒、愛馬仕等大量的精品名牌包。對此，衛福部社工司司長楊雅嵐指出，此案仍在審理過程，中央無法直接廢除其社工師證書，已發函台北市政府要求啟動行政調查，調查結果完備後移付懲戒。

一連五天光復節連假疏運啟動 雙鐵加開班次、開放訂票

今年光復節3天連假下個月底登場，雙鐵也啟動一連五天的連假疏運措施。高鐵周五凌晨起開始搶票，台鐵則於今天搶先釋出，但花東實名制列車將於明天凌晨0時起開放訂購，提醒返鄉需求旅客留意。

獨／健保明年邁入兆元時代 醫院部門總額成長率協商談成5.5%上限

攸關全民健康的健保總額，國發會日前審議通過行政院交議、衛福部明年健保總額範圍成長率為2.619%至5.5%，金額為1兆149.55億元至1兆434.49億元，不論高低推估，健保總額都將突破一兆元大關。衛福部健保會今與醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門進行總額成長率協商會議，上午由醫院部門先進行討論。

月餅不是只有糖多！營養師揭「隱藏油脂」這款竟近2湯匙

中秋節將至，月餅是不少家庭應景食品，但高油、高糖也容易增加身體負擔。台北榮總新竹分院營養科主任徐佳郁提醒，市售月餅熱量不低，慢性病患者及長者更應注意攝取量，並推薦以山藥、紫薯及棗泥製作「山藥棗泥糕」，作為低負擔的中秋點心選擇。

烤肉增腹瀉機率+流感新冠雙重威脅 醫界估：中秋連假急診恐增2到3成

中秋節迎來4天連假，疾管署日前公布，上周全台腹瀉門急診達12.6萬人次，估計連假後就醫人數恐攀升，但目前社區持續受到各類病毒的威脅，醫界估計，連假期間急診人潮恐增2到3成，避免急診壅塞，民眾應把握各地的「假日輕急症中心」，將急診資源留給更緊急的患者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。