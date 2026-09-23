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台東百拍選出100幅作品 得獎攝影點結合GPS打造攝影地圖

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「台東百拍．鏡入座標」頒獎典禮，縣長饒慶鈴（右）與得獎攝影作品合影，欣賞創作者鏡頭下的台東之美。圖／台東縣政府提供
「台東百拍．鏡入座標」頒獎典禮，縣長饒慶鈴（右）與得獎攝影作品合影，欣賞創作者鏡頭下的台東之美。圖／台東縣政府提供

台東縣政府主辦的「台東百拍．鏡入座標」照片徵選活動，今天在台東桂田喜來登酒店舉行頒獎典禮暨得獎作品展，從全國攝影愛好者投稿作品中選出100幅得獎作品，涵蓋16鄉鎮市，並將每幅作品拍攝地點結合GPS座標，未來整合至台東觀光旅遊網，讓遊客可依照片與座標尋訪拍攝景點。

活動總獎金25萬元，金獎由高維隆以三仙台作品獲得；銀獎陳秀容以「漁人與海」獲獎，銅獎則由李明石以「炮炸寒單爺」獲得。主辦單位表示，這次徵件除鼓勵攝影創作，也希望透過影像呈現台東各地自然景觀、文化及生活樣貌。

縣長饒慶鈴主持「台東百拍攝影地圖」啟動儀式表示，這次活動的一項特色，是將100幅得獎作品與實際拍攝位置的GPS座標結合，未來將相關資料導入台東觀光旅遊網，讓民眾欣賞照片的同時，也能依照座標前往實際景點。

她指出，100幅作品涵蓋全縣16鄉鎮市，從山海景觀到地方人文，都成為攝影創作者的取景題材。縣府希望透過數位化方式保存這些影像，也讓攝影作品進一步成為旅遊資訊的一部分。

觀光發展處長卜敏正表示，此次徵選特別強調16鄉鎮市均衡徵件及拍攝座標審核，希望引導攝影者深入台東各地取景。未來這100個攝影點位除可作為觀光網站內容，也可提供縣府規劃旅遊路線及觀光行銷使用。

銀獎得主陳秀容分享，她以早起蹲點的方式拍攝討海人工作情景，透過鏡頭記錄漁民與海洋之間的日常；銅獎得主李明石則以台東傳統文化活動「炮炸寒單爺」為題材，希望將地方文化特色透過攝影作品呈現給更多人認識。

頒獎現場也有不少在地創作者攜家帶眷參加，得獎作品將於現場展出，完整得獎作品及名單可至活動官網查詢。

台東縣長饒慶鈴（左三）今天出席「台東百拍．鏡入座標」頒獎典禮，與得獎攝影作品及創作者共同見證活動成果。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（左三）今天出席「台東百拍．鏡入座標」頒獎典禮，與得獎攝影作品及創作者共同見證活動成果。圖／台東縣政府提供

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