影／宜蘭市城市品牌星光音樂節10月9日連兩天登場 加碼煙火秀慶祝雙十

宜蘭市創新城市品牌-「星光音樂節」將於10月9日至10日雙十連假在宜蘭運動公園體育館前登場，活動主打日、夜雙舞台接力演出，安排60攤在地美食市集、露營風休憩區及戶外運動體驗，更特別加碼在國慶當晚施放璀璨煙火，市長陳美玲邀請全國民眾齊聚宜蘭，在秋涼微風中享受音樂與美食交織的假期。

2026宜蘭市星光音樂節規劃「日夜雙舞台」，下午由小舞台率先熱情開唱，由伯爵白、你阿伯、你我、SONNIE桑尼、核果人、沈默紳士等多組新秀輪番獻藝；入夜後主舞台則全面引爆，9日「星光搖滾晚會」邀請芒果醬、董事長樂團、無妄合作社、U:NUS、HUR+與玖壹壹等超強卡司嗨翻全場；10日「經典民歌晚會」則由鄭怡、黃仲崑、于台煙、王海玲、施孝榮、許景淳等大咖歌手接力開唱，帶來滿滿懷舊感動。

除了音樂饗宴，自下午3點至晚間9點30分同步展開市集，集結60家特色品牌與在地美食，會場更精心打造「露營風休息場域」，在大草坪鋪設兼具美感與舒適的木棧板，讓民眾能席地而坐，在音樂與微風圍繞下，享受愜意的午後時光。

為增添活動互動趣味，現場規劃兩大戶外運動體驗區下午3時至6時開放，包含適合10歲以上、80公斤以下參與「體能極限氣墊體驗區」；適合12歲以上、身高150公分以上參加的「人體泡泡球體驗區」，民眾可穿戴大型透明充氣球在草地上安全碰撞翻滾，兩項體驗皆免預約、現場排隊即可免費參加。

主辦單位也祭出好康回饋，民眾在活動當天至「宜蘭市文化發展所」官方臉書指定貼文留言「2026宜蘭星光音樂節，雙十國慶一起追星」並標記三位好友，出示畫面即可至服務台兌換精美防水露營墊，每天限量250個，下午3點起發送，送完為止。

市長陳美玲表示，10月雙十國慶，期望透過音樂與運動結合的創新城市品牌活動，展現宜蘭的活力與熱情，10日活動尾聲特別安排煙火秀，在璀璨火樹銀花中祝賀中華民國雙十國慶快樂，歡迎遊客趁連假參與這場音樂盛會，留下美好的秋日回憶。

10日的經典民歌晚會邀請鄭怡、黃仲崑、于台煙、王海玲、施孝榮、許景淳等歌手接力開唱，今天黃仲崑與妻子瑜伽老師Lulu出席記者會唱民歌。圖／市公所提供

宜蘭市星光音樂節10月9日至10日雙十連假在運動公園體育館登場，主打日、夜雙舞台接力演出，安排60攤在地美食市集、露營風休憩區及戶外運動體驗，更特別加碼在國慶當晚施放璀璨煙火。圖／市公所提供

宜蘭市星光音樂節10月9日至10日雙十連假在運動公園體育館登場，日、夜雙舞台接力演出，安排60攤在地美食市集、露營風休憩區及戶外運動體驗，更特別加碼在國慶當晚施放璀璨煙火。圖／市公所提供