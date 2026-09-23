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中秋教師節連假4天…中市警空拍機即時監控 籲多搭大眾運輸、錯開尖峰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
中秋教師連假將至，台中市警局已做好交通疏導計畫，提醒用路人多使用大眾運輸工具。圖／台中市警局交通大隊提供
中秋教師連假將至，台中市警局已做好交通疏導計畫，提醒用路人多使用大眾運輸工具。圖／台中市警局交通大隊提供

中秋節及教師節連續假期將從9月25日起一連4天，台中市警察局預估返鄉、旅遊車潮將大量湧現，已針對公共運輸站點、國道、快速公路、省道及熱門景點周邊道路規畫、加強疏導，並運用空拍機即時監控路況。台中市交大隊呼籲，民眾多利用大眾運輸，自行開車者應分流用路，並事先掌握即時路況，避開尖峰車潮。

市警局表示，依歷次連假特性，假期前一日（9月24日）、首日（9月25日）及最後一日（9月28日）將以返鄉、旅遊及收假旅次為主，疏導重點為國道各交流道、國道1號銜接台74線之大雅系統交流道、台74線各匝道及車站周邊道路，屆時將於重點路口派遣員警及義交加強指揮。9月25日至28日連假期間，則加強百貨商圈及熱門景點周邊道路巡邏與路況觀測，一旦發現壅塞，立即通報疏處。

大眾運輸方面，除高鐵與台鐵分別加開班次外，交通部公路局也推出85條指定國道客運路線享原票價6折優惠；民眾搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，在10小時內轉乘台中市市區公車，還可享基本里程免費優惠。

自行開車部分，交大建議，中、短途用路人多利用市區平面道路及台74線快速道路，長途用路人再行駛高速公路，以分流方式避免塞車；行經壅塞路段時，亦請遵從現場疏導人員指揮，確保交通安全順暢。

交大大隊長劉永昌提醒，出發前可下載「台中交通網」APP或撥打1968查詢即時路況，並盡量提前返鄉，避開尖峰時段，平安歡度佳節。

中秋教師連假將至，台中市警局已做好交通疏導計畫，提醒用路人多使用大眾運輸工具。圖／台中市警局交通大隊提供
中秋教師連假將至，台中市警局已做好交通疏導計畫，提醒用路人多使用大眾運輸工具。圖／台中市警局交通大隊提供

中秋教師連假將至，台中市警局已做好交通疏導計畫，提醒用路人多使用大眾運輸工具。圖／台中市警局交通大隊提供
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中秋教師連假將至，台中市警局已做好交通疏導計畫，提醒用路人多使用大眾運輸工具。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市 中秋 連假 大眾運輸

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