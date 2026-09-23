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花蓮近海3.3規模輕震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
09/23-15:20花蓮縣近海發生規模3.3有感地震
09/23-15:20花蓮縣近海發生規模3.3有感地震

2026年9月23日下午3點20分35秒，花蓮縣近海發生芮氏規模3.3的有感地震，震源深度約7.2公里，屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府北北東方約14.6公里的海域，震動範圍涵蓋花蓮縣及鄰近縣市。這次地震最大震度為2級，表示有部分民眾明顯感受到搖晃，電燈及懸掛物輕微晃動。
本次地震雖然規模不大，但由於震源較淺，造成人員感受明顯，提醒民眾保持警覺。

最大震度2級地區:花蓮縣

花蓮縣太魯閣地區達到2級震度，多數民眾會感覺搖晃，靜止的車輛也能輕微晃動。此級震度雖不會造成建築物損害，但仍建議民眾於室內保持冷靜，避開窗戶與懸掛物，並檢查家中安全。

最大震度1級地區:南投縣

南投縣部分地區感覺到微震，為震度1級，靜止時能察覺輕微搖晃。此震度通常對日常生活影響甚微，無須特別防範措施。

儘管此次地震未達3級以上的震度，建議民眾仍應熟悉基本防震守則。遇地震時，室內應採取「趴下、掩護、穩住」動作，遠離窗戶與重物，室外則應迅速移至空曠地帶避難。地震後應檢查居家環境是否安全，注意餘震可能發生，隨時聆聽官方發布的最新資訊。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 地震

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