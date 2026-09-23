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女子保健需求補鋅過頭白血球嚴重低下 醫師：易引發缺銅及感染風險

中央社／ 台南23日電

陳姓女子反覆發燒及全身肌肉痠痛，就醫檢出白血球低下，身體幾乎失去防禦能力；醫師發現陳女因保健及養髮需求，長期服用高劑量含鋅補充品，引發後天性缺銅，造成高鋅血症。

成大醫院內科部感染科醫師冉浩恩今天指出，32歲陳女保健食品吃過頭，補「鋅」補到「銅」失蹤，「中性球」幾近歸零，反覆發燒，引起罕見的微量元素失衡病症。

當時陳女就醫抽血發現白血球嚴重低下，負責抵禦細菌及黴菌感染的「中性球」降至每微升50顆以下，幾乎失去第一線防禦能力，合併大球性貧血，感染風險大幅升高。

醫療團隊評估藥物副作用、病毒感染、自體免疫疾病、維生素B12與葉酸缺乏及血液或骨髓疾病等可能性。骨髓檢查未發現明確血液惡性疾病，卻在部分造血細胞內看到明顯「空泡」，才進一步檢查微量元素。

醫療團隊追問發現，陳女因保健及養髮需求，長期服用高劑量含鋅補充品，每日總攝取量超過成人上限；檢查結果顯示，陳女體內銅嚴重不足，運送銅的重要蛋白「銅藍蛋白」也低到難以測得，繼而檢出高鋅血症。

醫療團隊綜合血球與骨髓變化、營養補充品使用史及治療後反應，判斷陳女過量攝取鋅，阻礙銅吸收，引發後天性缺銅，進而造成嚴重中性球低下、貧血及神經症狀。

在停止額外鋅來源、補充銅及調整營養後，陳女的銅、鋅濃度及血球數值逐步恢復，發燒、倦怠及肌肉痠痛等症狀也改善，手腳麻木等神經症狀持續接受評估與追蹤。

冉浩恩說，鋅與銅都是人體所需微量元素；鋅參與免疫功能、傷口癒合及細胞代謝；銅和造血、鐵代謝、神經功能及結締組織健康有關。但營養素不是補得越多越健康。

長期攝取過量鋅，會干擾腸道對銅的吸收，使銅逐漸不足，進而出現貧血、白血球或中性球低下，增加疲倦、發燒及感染風險；神經方面可能出現手腳麻木、灼熱感、平衡異常或步態不穩，甚至出現和嚴重骨髓疾病相似的骨髓變化。

冉浩恩表示，一般均衡飲食不容易造成鋅過量，較需注意的是長期服用高劑量鋅錠，或同時使用綜合維他命、免疫保健品、養髮產品等含鋅產品，讓每日攝取量在不知不覺中重複累加。

依國人膳食營養素參考攝取量，成年人鋅每日上限攝取量為35毫克，這是避免不良反應的上限，並非建議每日攝取目標。若因特殊需求而使用較高劑量，應經由醫師評估並適當監測。

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