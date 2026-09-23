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烤肉增腹瀉機率+流感新冠雙重威脅 醫界估：中秋連假急診恐增2到3成

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
新光醫院副院長洪子仁指出，中秋連假醫院急診人數往往比平常增加2到3成，若民眾有一般呼吸道與腸胃道症狀，可以到各地假日輕急症中心（UCC），減輕急診負擔。聯合報系資料照
新光醫院副院長洪子仁指出，中秋連假醫院急診人數往往比平常增加2到3成，若民眾有一般呼吸道與腸胃道症狀，可以到各地假日輕急症中心（UCC），減輕急診負擔。聯合報系資料照

中秋節迎來4天連假，疾管署日前公布，上周全台腹瀉門急診達12.6萬人次，估計連假後就醫人數恐攀升，但目前社區持續受到各類病毒的威脅，醫界估計，連假期間急診人潮恐增2到3成，避免急診壅塞，民眾應把握各地的「假日輕急症中心」，將急診資源留給更緊急的患者。

新光醫院副院長洪子仁表示，往年中秋連假急診人數會比平常多2到3成，多數是呼吸道和腸胃道症狀。尤其國內流感新冠疫情仍處流行期，又值換季日夜溫差大，白天悶熱、夜晚溫度驟降，呼吸道黏膜防禦力下降，加上連假親友南來北往、參加各式聚餐，人群聚集有利病毒傳播，民眾常因喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、發燒等症狀需要就醫。

洪子仁說，中秋烤肉食材若在室溫放太久，可能孳生沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、諾羅病毒等，或是生熟食交叉汙染，吃下肚後造成嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等急性腸胃炎症狀。此外，含辣椒與高鈉的烤肉醬，以及高油高糖、不易消化的月餅等應景糕點，都容易刺激腸胃，導致胃酸分泌過多、消化不良。

洪子仁建議，若是一般性、非急重症的呼吸道或腸胃道症狀，家裡附近診所沒開，民眾可優先選擇鄰近UCC就醫，大多備有基本藥物、快篩試劑與抗病毒藥物，足以因應多數輕症需求，不僅能縮短就醫等待時間，也能把急診量能留給真正需要、屬於檢傷第一級與第二級的危急病人。

不過洪子仁強調，一般輕度症狀患者，在急診通常「來得快、去得也快」，並非造成當前急診壅塞的根本原因。他仍呼籲民眾落實分級醫療觀念，連假聚餐、烤肉之餘留意食材保存與衛生，並注意日夜溫差，共同減輕連假期間的急診負擔。

連假 流感 新冠 中秋節 烤肉

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