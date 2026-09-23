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接住1歲受虐童！ 關愛之家 「小壯」中秋前夕覓得新家

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
經過四年的飲食控制、醫療照護與早療復健，小壯的體重已控制在健康的14公斤，並能靈巧奔跑、流利表達。圖/台灣關愛基金會提供
經過四年的飲食控制、醫療照護與早療復健，小壯的體重已控制在健康的14公斤，並能靈巧奔跑、流利表達。圖/台灣關愛基金會提供

遭受不當對待的小壯，導致發育異常，1歲半體重就高達16公斤，身形是同齡孩童的兩倍以上，小壯進入台灣關愛基金會後，經過四年的飲食控制、醫療照護與早療復健，如今體重控制在健康的14公斤，也能靈巧奔跑、流利表達，這個月更傳來好消息，即將到國外的新家展開人生新篇章。

台灣關愛基金會安置長王冠婷回憶，小壯初來乍到時，擁有一雙圓圓大眼睛，當時理應是穩定行走、探索環境的階段，卻只能扶著床沿勉強站立，為改善小壯的健康與發展狀況，家園團隊整合醫療、早療及生活照顧等多方資源，也依醫療建議為小壯進行飲食調整與健康管理，同時在顯恩慈善基金會「新芽早療計畫」資源挹注下，接受職能、物理及語言等早期療育服務。

家園也將早療訓練融入小壯的日常生活。從站立、跨步、快步走，到跳躍、上下樓梯，每一個看似平凡的動作，對小壯而言都是一次次練習與突破。透過工作人員日復一日的陪伴，讓療育不只發生在課程上，更延續到孩子生活之中。

關愛之家表示，隨著孩子健康狀況趨於穩定，基金會啟動收出養家庭媒合，終於在今年9月迎來好消息，小壯即將前往國外的新家庭，顯恩慈善基金會創辦人廖楓、執行長陳嫦玫獲知喜訊後，還特別前往家園探望小壯，並送上他最喜歡的寶可夢玩偶與有聲故事書。小壯也興奮地指著新家照片，向大家介紹「這是我的房間！這是我的爸爸！」

王冠婷表示，成立「台北關愛之子家園」的初衷，就是希望能接住社會中最不被看見、脆弱的孩子，小壯的康復與出養，證明只要給予足夠的資源與愛，脆弱的生命也能重拾力量，迄今已陪伴數千個弱勢者負重前行。台灣關愛基金會也邀請社會大眾一起為孩子們建構更好的未來。

中秋 虐童 早療 收出養

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