精打細算的美感生活！Samsung Galaxy Z Fold8 兼具雙螢幕自拍與電子書，打造質感小資日常

從忙碌通勤、高效工作到熱情追星，Samsung Galaxy Z Fold8為你全能應援。 記者王聰賢／攝影

從忙碌通勤、高效工作到熱情追星，Samsung Galaxy Z Fold8為你全能應援。 記者王聰賢／攝影

早上8點，帶著時尚小包與Samsung Galaxy Z Fold8衝刺搭上捷運，在擁擠的車廂裡隨手刷著Threads與IG，用內頁大螢幕還能翻翻最新一期雜誌介紹了哪些美妝好物；進了辦公室，展開大螢幕一邊回訊息、同時比對工作行程，在Galaxy AI的助攻之下，神速搞定簡報配圖；下班後的熱門餐廳打卡，透過封面螢幕和5,000萬畫素雙鏡頭就能輕鬆拍出精緻自拍；週末參加好不容易搶到票的演唱會，用手機雙向錄影就能和偶像同框，還能親手剪出本命的專屬直拍影片。從忙碌通勤、高效工作到熱情追星，這不只是日常，而是現代女性上班族優雅切換角色的完美靈魂夥伴！

Samsung Galaxy Z Fold8針對時下使用者的生活與休閒娛樂習慣，為封面螢幕與內頁螢幕賦予不同的主要功能。 記者王聰賢／攝影

追求時髦和效率的你，要兼顧工作、休閒、追星的大小事，又不想增加隨身配備的負擔，輕巧多工的摺疊手機絕對是可輕鬆放入小包包的最佳利器。

今年下半年摺疊旗艦迎來全新規格，實際開箱Samsung Galaxy Z Fold8，可以明顯感受它並不是單純只把大尺寸螢幕做摺疊設計，而是針對時下使用者的生活與休閒娛樂習慣，為封面螢幕與內頁螢幕賦予不同的主要功能，重新安排一天之中使用手機的方式；護照般大小的尺寸、僅201克的重量，更成為方便隨身攜帶的「口袋顯示器」。

Samsung Galaxy Z Fold8的機身重量僅201克，有如護照般的尺寸，放入輕便小包或口袋更便利。 記者陳立儀／攝影

●滑社群、閱讀各有最佳比例

Samsung Galaxy Z Fold8在闔起與展開後，像是兩種不同用途的裝置，闔起時適合碎片時間，展開後則讓人願意把時間為它留下來。

5.5吋10：16封面螢幕比例適合時下常見的直式內容，在通勤途中、午休或下午茶偷閒的零碎片刻快速滑Facebook、Instagram、Threads、Reels或YouTube Shorts，不需要為了一則訊息或短影音頻繁展開手機。

下班後或休假時想好好放鬆一下，展開後的7.6吋4：3內頁螢幕，為觀看橫式影片、玩Game打造更具滿版沉浸感的視野；旋轉成直式後則更貼近電子書、雜誌與漫畫的閱讀介面，變身多用途的隨身電子書閱讀器。

Samsung Galaxy Z Fold8的5.5吋10：16封面螢幕比例適合時下常見的直式內容，方便在日常的零碎片刻快速滑社群。 記者王聰賢／攝影

Samsung Galaxy Z Fold8的7.6吋4：3內頁螢幕，為觀看橫式影片、玩Game打造更具滿版沉浸感的視野。 記者王聰賢／攝影

Samsung Galaxy Z Fold8可變身多用途的隨身電子書閱讀器。 記者王聰賢／攝影

Samsung Galaxy Z Fold8的內頁螢幕旋轉成直式後，更貼近電子書、雜誌與漫畫的閱讀介面。 記者王聰賢／攝影

●雙螢幕預覽、雙向錄影 打卡、追星全能應援

Samsung Galaxy Z Fold8後置相機搭載5,000萬畫素廣角與5,000萬畫素超廣角雙鏡頭，可滿足日常生活拍攝需求，更可運用摺疊機雙螢幕的特性，透過封面螢幕與5,000萬畫素主鏡頭自拍，社群打卡美照隨拍隨傳；參加聚會、野餐時，展開手機幫朋友拍照，對方也可同時在封面螢幕看到畫面構圖與自己的姿勢、表情，讓每一張照片都更生動完美。

跑演唱會、粉絲見面會追星，一定要好好利用Samsung Galaxy Z Fold8的雙向錄影功能，使用主鏡頭拍攝舞台上偶像的一舉一動，同時用前鏡頭記錄自己當下最真實的心情，創造與本命同框的珍貴畫面。

除了雙螢幕預覽與雙向錄影，Samsung Galaxy Z Fold8在硬體性能上也全面進化，後置主鏡頭感光元件大升級，進光量顯著提升，畫質更清晰純淨，搭配新一代AI影像引擎，不僅色彩還原度更高，遠焦與人像細節也比前一代更銳利自然。

Samsung Galaxy Z Fold8後置相機搭載5,000萬畫素廣角與5,000萬畫素超廣角雙鏡頭。 記者王聰賢／攝影

運用Samsung Galaxy Z Fold8摺疊機雙螢幕的特性，透過封面螢幕與5,000萬畫素主鏡頭自拍。 記者王聰賢／攝影

●8代技術淬鍊 造就極致輕薄

Samsung Galaxy Z Fold8的機身重量僅201克，是三星歷年來最輕巧的Galaxy Z Fold機型，一拿有感，有如護照般的尺寸，放入輕便小包或口袋更便利。

Samsung Galaxy Z Fold8導入全新的Flex Titanium技術，降低螢幕摺痕能見度。 記者王聰賢／攝影

摺疊旗艦的躍進，並非不斷提醒使用者「螢幕可摺」這件事，而是讓人漸漸忘記自己正在使用摺疊螢幕，而Samsung Galaxy Z Fold8最明顯的進化之一，就是螢幕摺痕不再那麼搶戲。這次導入全新的Flex Titanium技術，巧妙將鈦金屬結構應用於螢幕設計中，透過鈦合金薄膜與強化鈦金屬板，不僅讓機身保持輕薄，更強化螢幕的支撐力、抗壓與抗衝擊力，同時降低摺痕能見度，在看影音或閱讀時感受更佳，展開手機時的手感也更流暢自然。

聚會、野餐幫朋友拍美照，對方也可同時在Samsung Galaxy Z Fold8的封面螢幕看到畫面構圖與自己的姿勢、表情。 記者王聰賢／攝影

●Galaxy AI智慧加持 工作、打卡、追星全面應援

在AI當道的年代，不論工作或休閒，有了Samsung Galaxy Z Fold8的大螢幕加持，使用AI更得心應手。聰明的Galaxy AI提供相當豐富的應用，首推「Now Nudge」，當與同事、朋友討論活動或約會行程時，AI可主動提供相關的下一步建議，例如查看日曆、尋找地點等，還可透過內頁大螢幕以分割視窗操作，省去在不同APP間切換的麻煩。

相片智慧助理」是個人的專業修圖好幫手，可透過Galaxy AI移除路人，還可在Samsung Galaxy Z Fold8內頁螢幕同步檢視原始與編輯後的影像。 圖／翻攝自手機頁面

想要秒出大片在社群朋友圈搶占眼球，「相片智慧助理」是個人的專業修圖好幫手，只需要幾句話描述希望呈現的效果或風格，Galaxy AI便會自動優化影像，像是更換背景、調整構圖、移除路人都相當好用，還可在大尺寸的內頁螢幕上同步檢視原始與編輯後的影像。

Samsung Galaxy Z Fold8的全新「My FanCam專屬聚焦」功能，可在後製時利用利用Galaxy AI，重新剪輯出心目中的C位專屬Fancam。 記者王聰賢／攝影

Samsung Galaxy Z Fold8的全新「My FanCam專屬聚焦」功能可說是追星必備，在演唱會現場不必為了追拍特定人物而手忙腳亂，只要拍攝完整的舞台影片之後，後製時再利用Galaxy AI把焦點放在選定主角上，即可重新剪輯出心目中的C位專屬Fancam，在親友歡聚的大場面或孩子的運動會、才藝表演也都能派上用場。

三星全新升級的Quick Share支援與iOS系統的AirDrop，高畫質照片與原檔影片都可快速互傳。 記者王聰賢／攝影

三星全新升級的Quick Share支援與iOS系統的AirDrop，高畫質照片與原檔影片都可快速互傳。 記者王聰賢／攝影

●Smart Switch換機更友善 三星也能AirDrop

跨系統傳輸不論是對於想轉換陣營的人，或是工作、休閒時與同事、親友互相分享資料與照片，都是相當貼心的設計，三星「Smart Switch」在全新One UI 9作業系統提供更直覺、流暢的換機與傳輸資料體驗。需要換新手機時，透過Smart Switch就能無縫跨系統、跨裝置轉移資料，讓無痛換機一步到位。

朋友聚會、生日派對或出遊，拍了滿滿的美照和影片想要即時分享，難免會遇到使用iPhone的人，三星全新升級的Quick Share打破陣營隔閡，支援與iOS系統的AirDrop，高畫質照片與原檔影片都可與使用iOS系統的好友快速互傳，上班外出開會臨時需要與身邊同事互傳檔案的時候也很方便。

Samsung Galaxy Z Fold8 12GB＋256GB建議售價59,900元、12GB＋512GB建議售價65,900元，可依據個人對儲存空間的需求進行選擇，若平時常有大量高畫質影片拍攝、影音檔案下載或多工作業，512GB版本提供更充裕的容量配置；如果以日常應用與雲端儲存為主，256GB版本即可滿足基本使用。