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廢核平台成立第22號公投反方辦事處 電視辯論破解核電謠言

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全國廢核行動平台今於「不實核電謠言」的布條上打上巨大的紅色叉叉，宣示將參與公投電視辯論迎戰謠言。記者李柏澔／攝影
全國廢核行動平台今於「不實核電謠言」的布條上打上巨大的紅色叉叉，宣示將參與公投電視辯論迎戰謠言。記者李柏澔／攝影

全國廢核行動平台今表示，立法院在野黨在8年內發動第4次核能公投，以「核電振興經濟」等空洞口號操作選戰，在記者會宣布將成立第22號公投的「反方辦事處」，力拚於9月30日前募得1200份連署書，並推派專業代表站上電視辯論台正面迎戰不實的核電謠言。

第22號全國性公民投票案的主文為：「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」

綠色公民行動聯盟研究員林正原表示，第22案公投把「使用核電」和「振興經濟」畫上等號，甚至要以此廢除非核家園，台灣需要更多電力，但答案不一定是核電，產業需要的是及時的電，而核電並不如想像中便宜，老舊電廠過去的建設成本已攤提，不能與延役或新建相比。若算入安全升級，核三延役每度電約3到4元，新建大型核電約5到6元，SMR甚至達10元，且尚未計入除役與核廢料等長期成本。

地球公民基金會副執行長黃靖庭指出，第22案公投主文僅聚焦核電與經濟，朝野政黨在立院對核安的監督與檢視卻仍十分不足，這就是最不負責任的核電政治操作，台電與核安會應公開說明目前安全審查的獨立性、利益迴避問題，而立法院更應負起職責嚴格予以監督，而非將力氣浪費在就算通過也無法解決核安問題的無效公投上。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，我國已實現非核1年多，經濟並未因非核而變差，邀請大家參與反方辦事處連署，並對第22號公投投下反對票。

台灣氣候行動網絡研究員楊沛為表示，本次公投理由書指出要維繫國家產業競爭力和經濟發展就非核不可、台灣讓老舊核能機組如期除役是與國際趨勢背道而馳，不僅與台灣非核以來經濟成長率超過12%不符，更存在著對國際能源轉型和AI用電管理趨勢的誤判。

記者會最後，全國廢核行動平台於「不實核電謠言」的布條上打上巨大的紅色叉叉，宣示將參與公投電視辯論迎戰謠言。

核電 廢核 公投 電視辯論 核能

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