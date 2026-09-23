一連五天光復節連假疏運啟動 雙鐵加開班次、開放訂票

今年光復節3天連假下個月底登場，雙鐵也啟動一連五天的連假疏運措施。高鐵周五凌晨起開始搶票，台鐵則於今天搶先釋出，但花東實名制列車將於明天凌晨0時起開放訂購，提醒返鄉需求旅客留意。

台灣高鐵自10月23日起，展開一連五天疏運期，期間加開南下43班次、北上43班次，總共86班次列車。五天內共提供905班次旅運服務，周五凌晨0時起開放訂票。

高鐵公司指出，疏運期間各車次均配置2至9節不等的自由座車廂，建議自由座旅客到站後，先透過站內「旅客資訊顯示系統」查詢各車次自由座配置資訊，確認排隊動線，同時配合站務人員引導，依序乘車。且10月25日及10月26日的北上1336車次，僅提供11-12車作為自由座車廂，抵達端點站南港站時，將超過凌晨零時。

台鐵公司則於今天凌晨0時開放光復疏運期間車票定位系統，截至上午9時止，已有4萬3,700筆訂單，共7萬2,366張訂票，各時段仍有餘位。旅客完成訂票後，需於2日內取票，或利用線上付款購票。逾期未取的車票，將於周五上午9時重新釋出。

台鐵指出，10月23日、24日及26日加開的實名制列車，將於明天0時起開放訂票。凡設籍於花蓮縣及台東縣的現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U或V者及其配偶與直系血親1親等國民，可多加利用。