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中秋烤肉改用電烤盤比較健康？營養師示警：烤到焦黑仍有害

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
中秋連假將至，不少民眾已開始準備烤肉食材，近年因應住家環境限制，許多人改用電烤盤、烤箱等方式取代傳統炭火，不過營養師提醒，改變烹調方式並不代表烤肉就能完全「健康化」。圖／123RF
中秋連假將至，不少民眾已開始準備烤肉食材，近年因應住家環境限制，許多人改用電烤盤、烤箱等方式取代傳統炭火，不過營養師提醒，改變烹調方式並不代表烤肉就能完全「健康化」。圖／123RF

中秋連假將至，不少民眾已開始準備烤肉食材，近年因應住家環境限制，許多人改用電烤盤、烤箱等方式取代傳統炭火，不過營養師提醒，改變烹調方式並不代表烤肉就能完全「健康化」，即使不用炭火，只要食物烤到焦黑，仍可能產生不利健康的物質，真正的健康關鍵仍在食材選擇、烹調程度及攝取頻率與份量。

千禧之愛健康基金會營養師蔡佳君表示，從烹調方式來看，炭火燒烤容易產生較多有害物質，若改用烤盤、烤箱等方式，少了炭火直接燃燒，相關物質及油煙暴露相對可能降低，但並非完全沒有風險。尤其食物若長時間以高溫烹調，甚至烤到焦黑，即使不是使用炭火，仍可能產生有害物質，因此民眾不要以為換成電烤盤，就可以放心將食物烤得焦香。

蔡佳君說，烤肉除了注意烹調方式，也要留意「吃什麼」。不少家庭準備烤肉時，容易以肉類或是加工食品為主，但若整餐幾乎都是肉類，容易造成飲食失衡。

她建議民眾可在肉類之間穿插蔬菜一起烤，像彩椒、玉米筍、杏鮑菇等都適合搭配肉類一起料理，不僅增加食物種類，也能讓整餐更加均衡；也可以準備生菜包肉，在享受烤肉的同時增加蔬菜攝取，並降低整體肉類攝取量。

至於烤肉醬，蔡佳君表示，中秋烤肉難免會使用烤肉醬，不需要完全禁止，但調味可以盡量簡單，利用蔥、薑、蒜等天然辛香料增加風味，部分取代大量烤肉醬。肉品、魚肉也可以搭配檸檬汁、優格等方式增加風味。

蔡佳君說，民眾若喜歡先將肉品醃過再烤，也不必為了追求健康而完全不醃，重點是避免過度烹調，尤其不要讓食物烤到焦黑；可以烤熟後再淋優格、淋檸檬汁屬於所謂天然風味的東西，若有這個步驟，原先前面在塗烤肉醬或者是醃肉的醬料的比例相對就可以降低。

另外，中秋烤肉常出現「一烤就是好幾天」的情況，蔡佳君提醒，過節只要掌握食材搭配、烹調方式及份量，通常不需要過度擔心；但如果因為中秋節準備大量食材，連續一周天天吃烤肉，攝取頻率與總量增加，對身體的負擔自然也會提高。因此「次數和量」才是飲食管理的重要關鍵。

烤肉 營養師 健康 中秋節

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