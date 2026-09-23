人工肛門造口袋製程疑滲漏 食藥署啟動回收作業

食藥署「消費紅綠燈」亮黃燈示警，人工肛門使用的「"康威" 益舒挺造口袋 （未滅菌）」，特定批號產品因原廠製程問題，可能存有滲漏疑慮，已要求業者10月20日前完成回收。

衛生福利部食品藥物管理署設置「消費紅綠燈」，透過監控國際間官方發布的相關警訊，主動調查釐清相關產品是否有輸至我國，提供消費者參考，其中「黃燈」代表有疑慮，代表國內有受影響產品，未造成嚴重危害，但廠商須自主進行產品回收作業。

消費紅綠燈22日公布，「"康威" 益舒挺造口袋 （未滅菌）」（衛部醫器輸壹字第023894號）回收訊息，原因是依原廠訊息所示，該公司經調查後發現，因產品製程問題，可能造成特定批號的受影響產品有滲漏情形，故啟動回收，並亮黃燈示警。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正謝綺雯今天告訴中央社記者，該產品主要用於蒐集迴腸、結腸或輸尿管造口術後的身體排泄物，國內受影響產品共計174盒。型號423712、412725，批號5J02234、5L01508、5L00231、6A01964等。

為保障民眾權益與使用安全，食藥署已要求廠商於今年10月20日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；許可證所有人若未依規定辦理回收作業，依據醫療器材管理法第65條第2項規定，可處新台幣20萬元以上、500萬元以下罰鍰。

食藥署提醒，民眾應立即檢視手邊產品是否屬受影響產品，若有相關疑慮應立即向醫療器材商或醫事機構諮詢。