每6人有1人遇可預防醫療傷害 病團促「讓病人參與病安治理」

今年世衛組織（WHO）世界病人安全日關注非傳染性疾病照護，台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，根據WHO委託學者研究，調查逾250萬病人資料，結果顯示接受非傳染性疾病照護病人，每6人就有1人經歷可預防傷害，其中以藥物相關問題最常見，建議提高病人參與各式病安治理流程。衛福部長石崇良指出，已透過深耕台灣計畫，讓醫院透過科技強化藥品三讀五對，避免用藥意外。

吳鴻來說，病人參與是提升醫療品質與病人安全的關鍵，應從「鼓勵病人發聲」進一步走向「讓病人參與病安治理」，非傳染性疾病往往需要長期、跨專業及跨場域的照護，病人不只是安全照護的接受者，也是最能看見整段照護歷程風險的重要夥伴，病人參與不應只停留在個人醫療決策，更應建立制度化的參與機制，讓病人與病友團體參與病安事件通報與改善、照護流程及病安治理。

石崇良指出，醫療不良反應事件以藥物最多，其中慢性病患者因長期用藥，風險較其他民眾更高，加上用藥時間長，不同共病發生，可能進一步影響藥物使用效果，為此，醫策會早在2003年病安活動中，就將藥物不良事件管控列為病安年度目標，如今藥物仍是病安事件關注重點，但除避免給錯藥外，也要確保藥物使用資訊被正確傳遞，納入病人、家屬溝通。

政府近年祭出健康台灣深耕計畫，編列480多億補助各家醫院，石崇良說，許多醫院利用這筆經費，導入智慧醫療設備，包括自動化三讀五對、閉環系統作業等，讓內部給藥、核對流程更精準，而針對病團建議，應增加病友參與程度，目前健保相關藥物審議機制已納入病友席次，近期協商完畢的「病人自主權利法」，也會納入醫病共享決策機制。

醫改會執行長林雅惠說明，「一人多病、跨科就醫、多重用藥」已是日常，民眾頻繁就醫並非偏好逛醫院，而是分科過細導致照護破碎，病家陷於「各科看各病」困境與重複用藥風險中，政府應擴大推動家醫制與多重慢性病整合照護，打破院際資訊壁壘並落實連續性照護，醫療端應發揮跨專業合作，精準審視多重用藥與溝通需求；民眾端則應尋求信任的家庭醫師並主動提供完整就醫紀錄。

護理師護士公會全聯會副理事長馬淑清強調，改善護理工作環境是提昇病人安全的基石，當護理團隊有穩定人力、合理的護病比，病人安全才能真正落實，盼各界從政策與資源上大力支持基層護理體系，共同打造安全、尊嚴且永續的健康照護環境，護理界支持病友與家屬主動發聲，一起將聲音轉化為病安政策與行動，共創雙向的病安夥伴關係。

台灣病友聯盟舉辦2026年世界病人安全日記者會。記者林琮恩／攝影