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北醫附醫捐血人數3年增近120% 621人挽袖募923袋熱血

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
北醫附醫與金樹慈善基金會舉辦年度病人安全週暨捐血活動，號召民眾挽袖捐血，成功募集923袋熱血。圖／北醫附醫提供
北醫附醫與金樹慈善基金會舉辦年度病人安全週暨捐血活動，號召民眾挽袖捐血，成功募集923袋熱血。圖／北醫附醫提供

少子化、高齡化衝擊捐血人口，如何讓年輕世代養成捐血習慣，成為穩定醫療用血的重要課題。台北醫學大學附設醫院今年逢50周年院慶，昨舉辦年度病人安全週暨公益捐血活動，吸引621人挽袖響應，募集923袋熱血。北醫附醫院長施俊明表示，自2022年起，北醫附醫與北醫大共同推廣校園捐血，3年間響應人數成長近120%。

北醫附醫今年捐血活動攜手台北醫學大學、金樹慈善基金會及台北捐血中心，除了號召院內主管、同仁、學生及民眾挽袖，也結合病人安全週概念，規畫「健康FUN識玩」闖關活動，將較為生硬的醫療安全知識轉化為互動遊戲，共有621人參與，募集923袋血液。

施俊明指出，醫療用血無法以其他物質取代，唯有持續建立穩定捐血人口，才能降低未來可能出現的血源世代斷層。面對高齡化與少子化，捐血人口世代斷層更值得關注。北醫附醫統計，自2022年起與北醫大共同推廣捐血，至2025年活動捐血人數已由325人增加至714人，3年間成長近120%，2025年捐血袋數更達1073袋。

北醫附醫走過50年，始終以守護生命、提升醫療品質為核心，而穩定血液供應不只是救治病人的重要後盾，也是確保醫療品質與病人安全不可或缺的一環。施俊明說，今年已是北醫附醫連續第5年與金樹慈善基金會合作，希望透過捐血與健康教育雙軌並行，民眾在挽袖捐血的同時，進一步了解病人安全的重要性，建立良好的醫病溝通。

一袋熱血也延伸出另一份公益力量，金樹慈善基金會今年同步捐款支持北醫附醫「機器人輔助復健治療－經濟困難家庭」基金，讓民眾捐出的血液投入臨床救治之餘，也將公益資源挹注有復健需求的經濟困難家庭，讓一份熱血發揮雙重愛心。

北醫附醫副院長侯甚光表示，透過校院攜手舉辦捐血活動，希望讓年輕學子從校園就開始接觸捐血，了解血液資源的重要性與不可替代性，進一步養成定期捐血習慣。捐血不應只是一次性的公益行動，更期待從校園扎根，逐步擴散至家庭與社區，讓年輕世代以實際行動參與社會、守護生命。

北醫附醫攜手台北醫學大學、金樹慈善基金會及台北捐血中心共同舉辦捐血活動，獲得民眾熱烈回應。圖／北醫附醫提供
北醫附醫攜手台北醫學大學、金樹慈善基金會及台北捐血中心共同舉辦捐血活動，獲得民眾熱烈回應。圖／北醫附醫提供

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