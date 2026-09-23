3至6成國人不知自己罹患三高 每年逾5萬人死於心血管相關疾病

心血管疾病不一定會發出「心痛」警訊，根據2020~2024年國民營養健康調查，台灣20歲以上成人高血壓、高血糖及高血脂盛行率分別達30.4%、13.1%及31%，三高患者中，有3至6成不知道自己已有異常。心血管疾病可能在毫無明顯症狀下悄悄發生，國健署呼籲，民眾別等到胸痛、喘不過氣才就醫，應定期掌握血壓、血糖及血脂，提早揪出健康危機。

每年9月29日是「世界心臟日」，世界心臟聯盟（WHF）今年延續「守護每一次心跳」（Don’t Miss A Beat）主題，提醒心血管疾病的警訊可能被忽略，甚至在病發前毫無症狀。全球心血管疾病每年奪走超過2000萬條人命，但許多危險因子其實可以預防或控制。

根據衛福部114年死因統計，心臟疾病（不含高血壓性疾病）持續高居國人十大死因第2位，一年死亡人數約2.2萬人。若再加上腦血管疾病、糖尿病及高血壓性疾病，每年超過5萬名國人死於心血管相關疾病。

國健署指出，三高都是心血管疾病的重要危險因子，卻有相當高比例患者沒有察覺自己已經「超標」，尤其三高初期大多沒有症狀，更容易讓人失去警覺。國健署長沈靜芬表示，女性可能出現持續惡心、疲勞或消化不良，而不是典型胸痛。年輕族群也可能忽略先天性心臟病相關徵兆，民眾應留意身體微小異常，同時定期掌握三高數值。

如何提前預防或控制三高？國健署提出「護心4法」。

1.定期檢查：30歲以上民眾可善用公費成人預防保健服務，或勞工、公教健檢，一旦檢查出現紅字，即使沒有不舒服，也不要擱著不管，應進一步追蹤。

2.預測風險：可利用國健署「科學算病館」，輸入健檢數據，評估未來10年冠心病、腦中風、糖尿病等風險。

3.血壓管理：在家落實「722」血壓管理，也就是連續量7天，每天早上起床後、晚上睡覺前各量1次，每次量2遍，掌握血壓變化。

4.生活習慣：調整飲食、戒菸酒、增加運動並維持良好生活習慣。

國健署提醒，護心關鍵不是等到「心痛」才行動，而是在還沒有症狀時，先找到風險、管好三高。日常飲食實施低油、低鹽、低糖與高纖的「三低一高」原則，多吃原型食物少加工食品，若健檢發現血壓、血糖或血脂已進入前期或出現異常，應及早接受醫療人員評估及衛教。