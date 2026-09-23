兩鐵列車設「自行車優先區」避旅客爭議 黃健豪稱獲台鐵允諾

台鐵「兩鐵列車」人車同行服務長期缺乏明確停放規範，常衍生旅客間衝突。國民黨立委黃健豪指出，已專案質詢並獲台鐵公司承諾，將未設掛架車型設自行車優先區，並訂定統一停放與識別標示規範，提升乘客搭車時的便利性與安全性。

黃健豪指出，現行台鐵「兩鐵列車」允許旅客攜帶未拆解自行車搭乘指定列車，並須購買專用自行車票。然而，部分車型較舊區間車未配置自行車掛架或專用停放空間，過去僅要求旅客「不得妨礙其他旅客」，卻未標示明確的置放位置，導致乘客上車後常因空間動線問題產生摩擦，形同將營運單位的空間管理責任，轉嫁給旅客承擔。

黃健豪質詢，要求交通部借鏡國際鐵路，如法國SNCF、奧地利ÖBB及德國DB等指定停放區作法，全面盤點並研議設「單車區」，並已獲台鐵公司正面回應，第一短期車型與售票引導，短期內將先依運用車型調整自行車票販售數量，並引導旅客優先搭乘配有自行車架的EMU800型及EMU900型區間列車；第二規畫設置單車優先區，針對未設置自行車停放空間車型，在首車最前方及末車最後方設自行車優先區，降低對主要通行與旅客上下車影響，並視實際使用需求，評估是否拆除現有座椅擴增空間；第三訂定統一識別標準，台鐵將訂定統一兩鐵列車自行車停放與識別標示規範，納入後續車輛改造與新車採購基本設計標準。

黃健豪表示，樂見台鐵公司積極採納意見，推動專屬區域與統一識別標示，未來也將持續追蹤台鐵後續車廂空間改造進度及標示落實狀況，為廣大的自行車通勤與旅遊族群打造更友善、安全的乘車環境。