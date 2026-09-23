拖太久！社工被欠年終竟要查1年 衛福部曝社工勞動爭議今年累積6案

台北市社工職業工會近期披露，有社工由衛福部社福人員勞動申訴及溝通平台提出申訴，從事老人福利相關工作的恆安基金會未足額發放年終獎金，然而，全案卻拖超過一年才完成調查，確認案件成立。工會副理事長沈曜逸指出，中央回覆工會公文指，因地方社政單位流動率高導致延誤調查，「這不該是理由」，本案凸顯中央、地方針對社工勞動案件溝通不佳。

熟悉社工勞動事件處理的高雄市社工職業工會秘書長郭志南指出，本案發生於2025年2月，社工透過衛福部勞動申訴平台，檢舉雇主未給付1.5個月年終獎金，台北市政府調查2個多月後，同年4月要求單位補發，然而，工會對案件調查結果提出諸多質疑，包括未依規定追究不實核銷情況、未暫停補助不實核銷單位等，後續台北市政府再花8個月才完成調查，凸顯其內控機制已出問題。

沈曜逸指出，中央與地方政府對於這類社工勞動案件調查應更積極配合，不該拿地方流動率高、延誤調查為做為理由，本案前後調查超過1年才水落石出，期程去比民事、刑事訴訟，甚至更長，讓工會及受影響當事人難以接受，雖理解公務人員執行行政調查需花一段時間，但拖超過一年已凸顯中央、地方溝通無效，盼雙方合作加速這類案件調查時效，盡快還給當事人公道。

衛福部社工司司長楊雅嵐指出，社福人員勞動申訴及溝通平台受理案件後，會請業務相關主管機關及地方政府處理，本案由衛福部長照司主責；平台107年成立迄今，受理135件案件，其中131案已結案，今年案件合計6案，案情包括勞資爭議、薪資計算、工時疑義等，目前尚有4案仍在調查中，除申訴機制外，衛福部持續與勞動部合作，定期至社福單位抽查，盼以多元管道保障社工權益。