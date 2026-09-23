獨／健保明年邁入兆元時代 醫院部門總額成長率協商談成5.5%上限

攸關全民健康的健保總額，國發會日前審議通過行政院交議、衛福部明年健保總額範圍成長率為2.619%至5.5%，金額為1兆149.55億元至1兆434.49億元，不論高低推估，健保總額都將突破1兆元大關。衛福部健保會今與醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門進行總額成長率協商會議，上午由醫院部門先進行討論。

據最新消息，今天上午健保總額協商率先討論醫院部門，一名不具名與會代表表示，醫院與付費者代表雖對部分總額項目仍有不同意見，但經協商後，雙方最終達成共識，明年醫院部門健保總額成長率確定為上限5.5%。上午醫院部門協商已於中午左右結束，下午將接續討論西醫基層、中醫及牙醫部門總額。

據健保會統計，自2013年成立至今，健保總額協商共3次全數達成共識，分別是2015、2019、2026年度總額，而今年總額更首度創下各總額部門都達到行政院核定總額成長率上限，若今天討論最後四大部門都以明年度總額成長率上限通過，將是連續兩年達到此一成就，明年健保總額預計在健保會10月委員會議確認後，依法報請衛福部核定。