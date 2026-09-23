月餅不是只有糖多！營養師揭「隱藏油脂」這款竟近2湯匙

中秋節將至，月餅是不少家庭應景食品，但高油、高糖也容易增加身體負擔。台北榮總新竹分院營養科主任徐佳郁提醒，市售月餅熱量不低，慢性病患者及長者更應注意攝取量，並推薦以山藥、紫薯及棗泥製作「山藥棗泥糕」，作為低負擔的中秋點心選擇。

徐佳郁表示，市售月餅為追求香酥口感與濃郁風味，製作過程中常加入大量植物油、奶油及精製糖餡。一顆常見廣式雙黃月餅熱量可達700至800大卡，接近一頓正餐；看似小巧的蛋黃酥，熱量也可能接近300大卡。

她指出，民眾多半知道甜月餅含糖量高，卻容易忽略其中的油脂。以常見中秋糕點為例，鳳梨酥約含半湯匙油脂、約7至8公克；蛋黃酥約含1湯匙油脂、約15公克；豆沙滷肉綠豆椪油脂含量則接近2湯匙、約25公克。

徐佳郁提醒，長者以及糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病患者，更應注意高油、高糖點心的攝取量，並依個人健康狀況適量食用，避免短時間內攝取過多熱量。

為讓民眾兼顧節慶氣氛與健康，台北榮總新竹分院營養科也開發「山藥棗泥糕」，以山藥及紫薯蒸熟後壓製成泥，取代傳統月餅以麵粉及油脂製作的餅皮，再搭配天然棗泥內餡。

徐佳郁表示，山藥棗泥糕口感綿密柔軟，方便咀嚼與食用，對牙口較弱的長者及幼兒也較友善。透過食材與製作方式調整，可降低傳統糕點高油、高糖的負擔，若採一人一份方式，也較容易掌握食用份量。

徐佳郁建議，中秋期間享用月餅及糕點時，可搭配無糖綠茶、烏龍茶或花草茶，取代含糖飲料，減少額外糖分攝取；聚餐或烤肉時也應增加蔬菜及高纖食物比例，並維持適度活動與規律運動。

她提醒，尤其慢性病患者及長者，更應依自身健康狀況調整飲食內容及份量，避免因節慶聚餐攝取過多熱量，在享受團圓氣氛的同時，也兼顧健康。