汗味總是洗不掉？ 日媒點名「1習慣」很多人每天都在做

夏天氣溫高，出門走一趟就可能滿身大汗，T恤、內衣也跟著濕透。很多人回家後習慣把換下來的衣服直接丟進洗衣籃，等晚上再一起洗，不過這個看似平常的動作，反而可能讓衣服更容易留下臭味。日本網站「beauty news tokyo」提醒，汗濕衣服若無法立刻清洗，最好先「攤開、通風」，不要濕濕地揉成一團放著。

不少人以為「流汗就會臭」，但其實汗水本身並沒有強烈異味，真正的臭味來源，主要是衣服上的汗水、皮脂等物質，被微生物分解後產生異味。尤其在高溫又潮濕的環境下，微生物更容易繁殖，因此汗濕衣服如果長時間悶著，臭味就可能變得更明顯。

因此，如果回家後不能馬上洗衣服，不建議直接把汗濕T恤揉成一團丟進洗衣籃，也不要壓在其他衣物下面。比較好的做法，是先用衣架掛起來，或把衣服攤開保持通風，盡量縮短衣物維持潮濕的時間。

不過，先把衣服晾乾也只是暫時處理，並不代表可以放上好幾天再洗。因為衣服上的皮脂、汗漬等髒污仍然存在，放得越久，污漬與異味也可能越難清除。等到可以洗衣服時，還是應該盡快清洗。

簡單來說，夏天汗濕衣物如果無法立刻洗，記住「先攤開、別悶著」就對了。多做這一步，不只能減少異味殘留，也能讓之後清洗時更省力。

「元氣網」也曾報導，想減少衣服汗臭，第一步就是別讓汗濕衣物長時間悶著。衣服脫下後若直接揉成一團塞進洗衣籃、袋子或運動包，容易讓濕氣累積；若無法馬上清洗，可先攤開、保持通風，但之後仍要正常清洗。另外，只要衣服已明顯被汗水浸濕，尤其是貼身衣物或運動服，建議穿過後就清洗，避免汗水、皮脂長時間殘留。

洗衣時也不是洗衣精加越多越乾淨，應依洗衣機、洗衣精及衣物洗標建議使用適當用量。尤其排汗衣、機能衣等特殊材質，更要留意清洗方式與水溫，以免不當洗滌破壞纖維；一味增加洗衣精或香氛產品，也不一定能真正解決汗臭問題。

最後，衣服洗完應盡快從洗衣機取出並徹底晾乾，避免長時間悶在潮濕的洗衣槽內產生異味。簡單來說，想讓衣服不臭，可掌握「汗濕別悶著、流汗後要洗、洗劑適量、洗完快晾乾」4個原則，貼身衣物與毛巾等經常接觸皮膚的用品，更要確實洗淨並完全乾燥。