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準舒力基可達中颱前段班 粉專曝2可能路徑「這天」恐構成威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前各家模式看法仍分歧，準舒力基颱風大致可以分為「提早北轉」以及「持續西進」兩種主要方向，顯示後期充滿不確定性。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
目前各家模式看法仍分歧，準舒力基颱風大致可以分為「提早北轉」以及「持續西進」兩種主要方向，顯示後期充滿不確定性。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

熱帶性低氣壓目前距離台灣約2000公里，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，預計未來24小時內，進一步增強為舒力基颱風。準舒力基持續整合中，接下來將通過高海溫、高海水熱含量及弱垂直風切的有利環境，如果整合順利，將會穩定增強，巔峰強度至少可達中度颱風前段班，但副熱帶高壓的乾空氣仍然是個隱憂。󠀠

路徑評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於太平洋高氣壓正在增強、西伸，準舒力基未來3天大致沿著高壓南側朝西北西移動，周六抵達台灣東方、日本沖繩南方海域，此時準舒力基也來到高壓邊緣，北轉或繼續西行，仍需視高壓強弱及勢力範圍而定。󠀠

目前各家模式看法仍分歧，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大致可以分為「提早北轉」以及「持續西進」兩種主要方向，顯示後期充滿不確定性。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，尤其時序已逐漸進入秋季，北方高空槽線等系統開始變得較為活躍，一旦與太平洋高壓互相影響，就會讓準舒力基路徑變得更加複雜，因此仍需幾天時間觀察。󠀠

影響評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準舒力基距離台灣仍遠，現階段還無法判定颱風是否會直接影響台灣，如果會靠近或影響台灣，時間大約會落在下周二前後。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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