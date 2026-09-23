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中秋4天連假馬偕停門診、急診照常 院長張文瀚探視長輩與99歲人瑞同歡

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
馬偕紀念醫院總院長張文瀚（右2）也前往馬偕附設台北市私立大同昌吉社區長照機構，陪伴日照長輩提前歡度中秋。圖／馬偕醫院提供
馬偕紀念醫院總院長張文瀚（右2）也前往馬偕附設台北市私立大同昌吉社區長照機構，陪伴日照長輩提前歡度中秋。圖／馬偕醫院提供

中秋4天連假本周五登場，馬偕紀念醫院及馬偕兒童醫院將於9月25日周五至28日周一，門診停診，急診照常服務。另馬偕紀念醫院總院長張文瀚也前往馬偕附設台北市私立大同昌吉社區長照機構，陪伴日照長輩提前歡度中秋。除了致贈月餅向長輩祝福佳節愉快，也在歌聲與琴聲中與長輩話家常，為日常的照顧生活增添過節氣氛。

67歲的李伯伯現場以電子琴伴奏，與長者們一同歡唱名曲，「月亮代表我的心」與「耶和華祝福滿滿」。張文瀚也與在場長者一一問候，致贈中秋月餅，由高齡99歲的鄭爺爺代表接受，並與長輩及照護團隊合影留念。

張文瀚表示，醫療談的是疾病，但健康指的是人，馬偕致力於提供民眾全人照護，照顧的不只是疾病，而是全人的需要。馬偕醫療以「大健康」的概念為方向，建立包含健康知識、風險管理與健康行為等的健康識能，透過機構、社區服務，期盼長者隨著年齡增長，仍能維持良好的行動能力與生活品質。

大同昌吉社區長照機構成立於1998年，是台北市第二家成立的日間照顧中心，多年來服務大同地區長者及家庭，2024年擴充服務規模後，收托容額增加至60名。除了日常生活照顧，也透過地板滾球、社區活動及健康促進等安排，鼓勵長輩維持活動與人際互動。

除大同昌吉社區長照機構之外，包括三重台北橋及淡水北海岸社區長照機構，也同步收到醫院準備的中秋禮，共同與長者歡慶佳節。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚（前右4）也前往馬偕附設台北市私立大同昌吉社區長照機構，陪伴日照長輩提前歡度中秋。圖／馬偕醫院提供
馬偕紀念醫院總院長張文瀚（前右4）也前往馬偕附設台北市私立大同昌吉社區長照機構，陪伴日照長輩提前歡度中秋。圖／馬偕醫院提供

長輩 中秋 急診 馬偕

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