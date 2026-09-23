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北市前社工侵占監護宣告長者1200萬 衛福部籲懲戒廢照、基層曝亂象多

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北市府前社工督導江羿潔涉侵占長者千萬養老金，北檢聲押禁見。記者張宏業／攝影
台北市府前社工督導江羿潔涉侵占長者千萬養老金，北檢聲押禁見。記者張宏業／攝影

曾任職台北市社會局38歲女社工江羿潔，離職後被社會局發現帳目異常，揭發她侵占5位受監護宣告長者存款，總金額高達1200萬元，北檢本月21日前往江女住處搜索，竟發現香奈兒、愛馬仕等大量的精品名牌包。對此，衛福部社工司司長楊雅嵐指出，此案仍在審理過程，中央無法直接廢除其社工師證書，已發函台北市政府要求啟動行政調查，調查結果完備後移付懲戒。

楊雅嵐說，依「社工師」法第7條，社工師如因業務相關之故意犯罪，經有罪判決確定，依法得廢止其證書及執業執照，且社工師遭撤照之後，無法再考照，此外，若地方主管機關台北市政府經行政調查，認定當事人有業務重大過失或不正當行為，違反社工師倫理守則，也可依「社工師法」第17條規定移付懲戒，經懲戒委員會討論後，最重可廢止社工師證書。

本案目前仍在司法程序，由檢察機關偵辦中，中央無法直接廢除其證書及執業執照，為此，楊雅嵐指出，衛福部已函請台北市政府速就本案進行行政調查，並依調查結果及相關法令辦理後續處置，將持續掌握地方主管機關調查及處理進度。另為保障服務對象權益，衛福部設有社工師懲戒查詢專區公告受懲戒及性別事件，提供社會福利機關及用人單位查詢，防範其再度擔任社工。

外界關注，老福社工經手大量金錢，是否訂有相關規範？對此，衛福部社家署署長周道君指出，依「老人福利法」及民法規定，在無家屬及其他適合人員可協助管理其財產情況下，經監護宣告程序後，可由法院指定地方政府，或包含社工在內的第三方專業人員等，為長輩管理財產，將與台北市就本案討論，如調查結果發現本次財產管理疏失，涉及現行法律不足，將設法補強。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸指出，社工處理監護宣告長者財產，是依據財產信託制度及相關標準作業流程，不解為何本案社工督導竟能上下其手；有些社福單位，將長者印章、存摺分別留存在承辦人、監察人處，也有單位將印章及存摺全數放在單位會計人員手上，如有需要用錢時，再由承辦人以公文方式申請，但也有承辦人疏於管理，直接將印鑑放在主責社工身上，亂象百出。

衛福部 社工 侵占

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