高燒退了仍咳不停 恐染肺炎鏈球菌 最嚴重釀敗血症 醫：應打肺鏈疫苗

天氣轉涼，流感重症及死亡案例創本季流感單周新高，多數民眾關注流感及新冠，卻忽略隱藏威脅「肺炎鏈球菌」。肺炎鏈球菌感染初期症狀與感冒、流感、新冠類似，若未即時治療，恐引發肺炎、菌血症、敗血症，增加重症死亡風險。高雄市診所協會理事長楊宜璋表示，新冠或流感造成呼吸道防禦力下降，肺炎鏈球菌可能趁虛而入，呼籲高風險族群接種疫苗，補足防護力。

楊宜璋說，肺炎鏈球菌初期症狀與一般感冒、流感、新冠相似，不易分辨，常被稱為「隱形殺手」，臨床上常有患者高燒已退去，卻持續咳嗽數周，直到呼吸困難、反覆發燒或胸悶才就醫，檢查發現已併發肺炎鏈球菌感染，病程可能快速惡化為肺炎、菌血症、敗血症，甚至侵襲性肺炎鏈球菌感染（IPD），大幅增加住院與死亡風險，嚴重時危及生命。

楊宜璋表示，最容易感染肺炎鏈球菌的時機，是當流感、新冠病毒破壞呼吸道黏膜的防禦功能，免疫力下降的時候，此時肺炎鏈球菌最容易趁虛而入，也導致肺炎鏈球菌成為最常見、最容易導致重症的病原之一。

疾管署自今年1月15日起，提供公費對象接種20價肺炎鏈球菌疫苗，今年8月10日起新增21價疫苗。曾接種過7價、13價或15價肺炎鏈球菌疫苗的民眾，可依年齡、健康狀況及過去接種紀錄，與醫師討論是否需要補接種，以獲得更完整的保護力。

可公費施打肺炎鏈球菌疫苗資格者，包括65歲以上長者、55到64歲原住民、19到64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象。

楊宜璋指出，流感及新冠疫苗與肺炎鏈球菌疫苗預防的病原不同，無法互相取代。重症高風險族群包括，65歲以上長者、慢性病患者、免疫功能低下者，以及糖尿病、慢性心肺疾病患者；此外，長期處於高壓工作環境、吸菸、飲酒、使用加熱菸，或本身有慢性呼吸道疾病、反覆上呼吸道感染的人，若合併其他危險因子，也應提高警覺。

楊宜璋強調，秋冬防疫不應只著眼於流感與新冠，也要注意肺炎鏈球菌。除了勤洗手、戴口罩、維持良好作息外，更應依個人狀況，與醫師共同規劃接種策略，降低重症風險，守護自己與家人的健康。