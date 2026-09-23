聽新聞
0:00 / 0:00
中秋教師節4天連假北橫、大溪多景點遊客必選 警方每日交管一次看
桃園市大溪警分局表示，中秋、教師節4天連假，轄區大溪、復興（北橫）多個景遊客必選，警方除配合國道3大溪交流道南下匝道中秋節（周五）上午6至12時高乘載管制，地區道路也有交管。
地區交管日期為25至28日，大溪老城區周邊道路普濟路禁止左轉得勝路，要進入或離開大溪老街車流，建議利用普濟路接金城路、康莊路、文化路，或中華路直行到底至信義路右轉往三峽，或左轉往桃園方向。
大溪和平老街連假每日上午9時至晚上6時為行人徒步區，警方在康莊路、和平路五岔路口交管；康莊路、得勝路口中午12時至晚上6時車輛禁止右轉，老城區車流壅塞時，將引導車輛往橋頭停車場。
復興區台7線（北橫）下山建議替代道路，往新竹方向改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向改由台7乙三峽再接國道3三鶯交流道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。