男童早療4年重拾健康 台灣關愛基金會助赴國外新家

因遭不當對待，當年才1歲半大的小壯嚴重發育異常，一度胖到走不動，4年來在台灣關愛基金會照護與早療下，重拾健康能靈巧奔跑，更將啟程前往國外新家，走上嶄新人生路。

回想小壯（化名）初來乍到的模樣，台灣關愛基金會（關愛之家）安置長王冠婷至今歷歷在目。基金會表示，擁有一雙圓圓大眼睛的小壯，1歲半時因遭不當對待導致發育異常與發展遲緩，體重達16公斤，是同齡孩童的2倍以上。

當時小壯本應是可以穩定行走、探索環境的階段，卻只能扶著床沿勉強站立，團隊為此整合醫療與生活照顧，並在顯恩慈善基金會「新芽早療計畫」挹注下，安排職能、物理及語言專業復健，將站立、跨步、上下樓梯等練習，化為日復一日的生活陪伴。

經過4年照護，小壯如今體重已控制在健康的14公斤，能靈巧奔跑、流利表達，隨著健康趨於穩定，台灣關愛基金會積極推動收出養媒合，終於在今年9月迎來好消息。

顯恩慈善基金會創辦人廖楓、執行長陳嫦玫日前特地探望並贈送玩偶，小壯興奮地指著新家照片向大家介紹：「這是我的房間！這是我的爸爸！」

台灣關愛基金會今天透過新聞稿分享這段動人歷程，王冠婷表示，小壯的康復與出養，證明只要給予足夠的資源與愛，脆弱的生命也能重拾力量；基金會數十年來陪伴無數弱勢朋友負重前行，期盼社會大眾持續攜手關懷，為孩子們建構更好的未來。