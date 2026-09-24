包包愈背愈小，生活卻愈裝愈多：一支手機，如何接住你一天的多重角色？

包包變小了，一天要裝的生活卻沒有變少

包包愈背愈小，我們想帶出門的東西卻沒有真的變少。一支手機，要能回訊息、滑社群、拍下生活；坐下休息時，最好還能舒服追劇、閱讀。偶爾工作突然找上門，又希望不用特地從包包裡掏出平板或筆電。當生活需要的功能愈來愈多，「什麼都帶上」似乎不再是唯一解答，反而是能不能用更少的裝備，完成更多事情。

這次帶著 Samsung Galaxy Z Fold8 走進大安森林公園，不急著從規格開始認識它，而是從一天裡最平常的幾個瞬間出發：走路時闔起來單手操作，看到喜歡的風景隨手拍下；坐進樹蔭下再把螢幕展開，閱讀、娛樂，甚至臨時處理工作。從手機、相機到隨身大螢幕，一支裝置隨著生活切換不同角色，也讓「一機多用」不只是功能更多，而是出門真的可以更輕一點。

走的時候是一支隨手就能操作的手機，坐下來再完全展開成為閱讀、影音與工作的大螢幕；同一支裝置跟著一天的生活節奏切換，也讓出門這件事可以更輕一點。 記者王聰賢／攝影

走的時候是一支隨手就能操作的手機，坐下來再完全展開成為閱讀、影音與工作的大螢幕；同一支裝置跟著一天的生活節奏切換，也讓出門這件事可以更輕一點。 記者王聰賢／攝影

小包出門，第一件事就是「不要再塞了」

想輕裝出門，手機自己就不能成為包包裡最大的負擔。經過 8 代技術淬鍊，Samsung Galaxy Z Fold8 把摺疊機做得更接近日常手機的攜帶感。機身重量僅 201 克，有如護照般好攜帶，加上 Flex Titanium 結構設計，在維持輕薄的同時強化螢幕支撐力、抗壓與抗衝擊力，並降低摺痕能見度。對每天都要帶出門的裝置來說，真正的一機多用，第一個條件就是願意天天把它放進包裡。

Galaxy Z Fold8 機身重量僅 201 克，有如護照般好攜帶，讓大尺寸摺疊手機更容易成為每天放進小包或口袋的隨身裝置。 陳立儀／攝影

走的時候滑一下，坐下來就想看大一點

走在路上、等朋友，或只是快速回一則訊息時，闔起來就是熟悉的日常手機。5.5 吋 10：16 封面螢幕適合直式內容，在通勤、午休等碎片時間滑 Facebook、Instagram、Threads、Reels 或 YouTube Shorts，不需要為了一則訊息或短影音頻繁展開手機。

等到坐下休息，想看剛拍好的照片、讀一篇長文或追劇，再把螢幕展開。7.6 吋 4：3 內頁螢幕適合橫式影音，旋轉成直式後也更貼近電子書、雜誌與漫畫的閱讀介面。從碎片時間的單手操作，到坐下後的大螢幕沉浸閱讀，同一支裝置跟著人的狀態切換角色。

走路、等朋友或快速回訊息時，Galaxy Z Fold8 闔起來就是熟悉的日常手機，封面螢幕適合滑社群與查看直式內容。 記者王聰賢／攝影

坐下休息時再把 Galaxy Z Fold8 展開，大螢幕接手影音、照片檢視與閱讀；同一支裝置在不同情境裡自然切換。 記者王聰賢／攝影

少帶一台相機：高畫質拍下朋友，也把自己的反應一起留下

看到喜歡的光線與景色，手機早已是最順手的拍攝工具，但真正讓人介意的，往往不是「有沒有拍到」，而是畫面夠不夠清楚、人物細節有沒有被好好留下。Galaxy Z Fold8 後置相機搭載 5,000 萬畫素廣角與 5,000 萬畫素超廣角雙鏡頭；後置主鏡頭感光元件升級、進光量提升，搭配新一代 AI 影像引擎，讓日常人物、風景與細節拍攝更清晰。

Galaxy Z Fold8 後置相機搭載 5,000 萬畫素廣角與 5,000 萬畫素超廣角雙鏡頭，後置主鏡頭感光元件升級，強化日常人物與風景的高畫質拍攝表現。 記者王聰賢／攝影

摺疊設計也讓後置高畫質鏡頭有了更直覺的互拍方式。幫朋友拍照時，被拍的人可以透過封面螢幕同步確認構圖、姿勢與表情，不必再拍完才問「這張可以嗎？」；想把鏡頭前後的故事一起留下，雙向錄影則可用後置主鏡頭記錄眼前的人與景物，同時以前鏡頭留下拍攝者當下的反應。從朋友互拍、旅行到看表演，不只記錄「我看到什麼」，也能一起留下「我當下的表情」。

幫朋友拍照時，被拍的人也能透過 Galaxy Z Fold8 的封面螢幕同步確認構圖、姿勢與表情；搭配後置高畫質鏡頭，讓朋友互拍更直覺。 圖／王清宇攝影

拍完的下一句永遠是：「照片傳給我！」

朋友出遊拍完一輪照片，下一步通常不是修圖，而是「照片傳給我」，當身邊朋友使用不同系統的手機，這時最怕遇到檔案互傳卡關。這時只要靠Quick Share，不論是跨系統互傳高畫質照片或原檔影片都能輕鬆搞定；若是準備從其他手機換到 Galaxy，就交給Smart Switch 順暢完成跨系統資料無痛移轉，讓數位生活少一點繁瑣、多一點流暢。

聚會拍照後透過 Quick Share 跨系統分享原檔給 iOS 好友；換新手機則由 Smart Switch 無縫轉移資料。 記者王聰賢／攝影

都已經出門了，工作突然找上門

最讓人措手不及的，常常不是工作本身，而是人在外面突然收到一句：「可以幫我看一下嗎？」這時候，大螢幕的價值就不只是娛樂。展開手機查看網頁、文件或訊息，再搭配 Galaxy AI 的語音轉文字助理、網頁瀏覽智慧助理等應用，從整理討論內容到快速掌握網頁資訊重點，部分原本習慣回到電腦前處理的事情，也能在移動中更有效率地完成。

臨時需要查資料、整理資訊時，展開後的大螢幕提供更完整的資訊視野；搭配 Galaxy AI 的語音轉文字助理、網頁瀏覽智慧助理等應用，人在外面也能快速掌握重點。 記者王聰賢／攝影

真正的一機多用，是一天結束才發現真的少帶了幾樣東西

真正的一機多用，不是把愈多功能塞進規格表，而是當一天結束，才發現原本可能需要相機、平板，甚至臨時得打開電腦處理的事情，都被集中進同一支隨身裝置裡。當 Galaxy Z Fold8 可以在不同情境裡切換角色，「摺疊」就不只是手機的形態，而開始對應一種更輕裝、更有彈性的生活方式。

Samsung Galaxy Z Fold8 提供兩種容量選擇：12GB＋256GB 建議售價 NT$59,900；12GB＋512GB 建議售價 NT$65,900。日常以社群、閱讀、影音與一般拍攝為主，可依自己的使用習慣選擇容量；若經常拍攝大量高畫質照片、影片，或習慣把更多工作檔案與影音內容留在手機中，512GB 則提供更充裕的儲存空間。

當相機、閱讀娛樂、臨時工作與分享都能隨情境展開，出門這件事，也就真的可以更輕一點。