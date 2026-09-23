影／廢核平台成立公投反方辦事處 力拚募連署書支持

全國廢核行動平台上午在立法院外，宣布成立第22號公投之「反方辦事處」，力拚於9月30日前募得1,200份連署書，推派專業代表站上電視辯論台，正面迎戰不實的核電謠言。

全國廢核行動平台宣示將參與公投電視辯論迎戰謠言，以事實查核與科學數據守護台灣能源未來的決心，邀請全國人民參與「反方辦事處」連署支持。綠色公民行動聯盟表示，第22案公投把「使用核電」和「振興經濟」畫上等號，要以此廢除非核家園，台灣需要更多電力，但答案不一定是核電，並強調產業需要的是「及時的電」、AI與半導體確實帶來用電需求，但核電從規畫到商轉需時甚長，相較之下，再生能源、儲能、電網升級與需量反應，都能更快增加供電能力。

全國廢核行動平台上午在立法院外，宣布成立第22號公投之「反方辦事處」，力拚於9月30日前募得1,200份連署書，推派專業代表站上電視辯論台正面迎戰不實的核電謠言。記者曾學仁／攝影