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中秋賞月有望！今秋分晴熱好天氣 舒力基明生成恐教師節起影響台灣

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
最近的天氣穩定，各地多雲到晴為主，中午過後在南部地區有局部降雨情形。預計這樣穩定的天氣會持續到周日、中秋連假第3天。聯合報系資料照
最近的天氣穩定，各地多雲到晴為主，中午過後在南部地區有局部降雨情形。預計這樣穩定的天氣會持續到周日、中秋連假第3天。聯合報系資料照

今天是秋分，中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，最近的天氣穩定，各地多雲到晴為主，中午過後在南部地區有局部降雨情形。預計這樣穩定的天氣會持續到周日、中秋連假第3天。下周一要留意颱風可能移動到台灣東部海面，到時候受到颱風外圍雲系影響，桃園以北和東半部降雨機率有提高的趨勢。

現在台灣上空雲量比較少，各地可見陽光，中午前後各地高溫有機會來到30度以上，局部內陸地區高溫可能33、34度左右，有偏熱的情形。不過也因為雲量偏少，所以清晨有輻射冷卻效應，竹苗一帶清晨低溫落到20度以下，所以北部地區日夜溫差偏大，其他地區早晚偏涼。

台灣東南方有一個熱帶性低氣壓，距離台灣大約2000公里海面上，它的環流還在組織中，今天上午還是熱帶性低氣壓的強度。李孟軒說，明天就有機會增強為輕度颱風舒力基，到了周六左右有機會再度增強為中度颱風。

路徑方面，李孟軒表示，預計它未來先朝偏西北西方向移動，周日左右來到日本琉球南方海面，之後可能就會偏北轉的趨勢。目前預計周日左右偏北轉，北上機率相對高一點，但有部分模式認為偏西、再更靠近台灣一些，所以後期路徑仍有比較大的不確定性，持續留意它的動態。

未來降雨趨勢，他說，今天偏向午後陣雨，主要是嘉義以南山區有局部陣雨，其他山區也有午後零星雨勢。今晚到明天清晨，基隆北海岸和東北部地區可能有零星降雨。明天東邊有一些水氣移入，基隆北海岸、大台北地區、東半部地區可能有零星降雨，其他地方偏向午後陣雨，嘉義以南山區午後降雨範圍比較廣一些。

周五中秋節這天，李孟軒表示，各地多雲到晴為主，偏向午後陣雨情況，嘉義以南偏山區的地方午後雨勢相對比較多一些，其他地區降雨零星。各地要看到月亮的機率高，但是山區可能午後對流長起來，傍晚前後雲量仍偏多，晚上之後應該都會有消散情形。

李孟軒說，周六、周日整體上多雲到晴，午後山區有零星降雨。下周一之後，颱風的位置來到台灣東方海面上，風向開始偏北風，所以迎風面桃園以北、東北部地區有局部陣雨發生，花東地區也有零星降雨，其他山區也有局部陣雨情形。雨量的多寡，視颱風距離台灣遠近而定，不確定性比較大，要持續留意。

周日之前天氣比較穩定，以多雲到晴為主，中午過後有局部陣雨。溫度方面，白天偏溫暖，早晚比較涼一些，日夜溫差比較大。周六開始，北海岸至東半部沿海有長浪情形，前往海邊活動要特別注意。

李孟軒表示，下周可能受到颱風外圍雲系影響，它的雲系也會影響到台灣雨量的多寡。周六至下周三，彰化以北、澎湖適逢年度大潮，可能有積淹水情形。

熱帶性低氣壓路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
熱帶性低氣壓路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

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