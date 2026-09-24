第24屆有庠科技獎 聚焦六大關鍵科研

總獎金逾1700萬元 激勵台灣傑出科學家

遠東集團財團法人徐有庠先生紀念基金會於今(24)日舉辦「第廿四屆有庠科技獎頒獎典禮」，共表揚卅二位優秀科研人才。有庠科技獎自二OO二年設立以來，長期獎勵傑出學者與創新研究，並持續為台灣科技發展與產業升級注入動能。

遠東集團暨徐有庠先生紀念基金會董事長徐旭東先生。 圖／徐有庠基金會 提供

為延續集團創辦人徐有庠先生重視科技創新與公益事業的精神，遠東集團於2001年向國科會申請設立「財團法人徐有庠先生紀念基金會」，以「科技與創新」為宗旨，長期推動科研獎勵、科學推廣及人才培育，鼓勵基礎科學研究與產業科技應用，並促進產官學研交流合作，培育台灣科技發展所需的優秀人才。

「有庠科技獎」自2002年設立以來，特別聚焦於新興關鍵科技，早期以奈米、資通訊、光電等領域為主，並因應國內外科研發展趨勢，陸續納入生技醫藥、綠色科技及人工智慧等領域。為確保評選品質，基金會長期邀請中央研究院院士、大學校長及各領域專家學者組成評審團隊，透過專業審查及多階段評選，遴選具有卓越研究成果與貢獻的科研人才。

本屆有庠科技獎設有「有庠科技講座」、「有庠科技論文獎」、「有庠科技發明獎」、「有庠元智講座」及「有庠傑出教授獎」等5大獎項，共有32位傑出學者獲獎，總獎金新台幣1,730萬元。其中最高榮譽「有庠科技講座」每位得主可獲新台幣150萬元獎金。

跨域研究 兼具學術創新與應用價值

從中文語音、mRNA藥物遞送，到光學傷口檢測、血栓治療及污染暴露監測，本屆「有庠科技講座」5位得主的研究成果，涵蓋資通訊、奈米、光電、生技醫藥及綠色科技等領域，也呈現前瞻研究逐步走向實際應用的趨勢。

國立台灣大學李琳山教授投入中文語音科技研究逾40年，早期即著手開發讓機器「聽懂、輸入及搜尋」中文的技術，研究成果並一路延伸至今日的語音AI應用。國立清華大學胡育誠教授則聚焦mRNA藥物遞送技術，開發可保護mRNA並協助進入細胞的奈米載體，團隊研究顯示，相關材料在一般冷藏條件下保存數月後仍具功能，並進一步進行癌症治療相關實驗。

在光電領域，國立成功大學林志隆教授將光學、感測及電路技術應用於醫療檢測，開發慢性傷口評估系統，目前已進入臨床測試；相關技術亦可快速判斷燒燙傷深度，未來可作為大量傷患救治時的分流輔助工具。

國立清華大學葉秩光教授則針對缺血性中風血栓治療，利用超音波形成旋轉聲場，帶動微氣泡作用於血栓，團隊在動物實驗中觀察到血栓體積縮小。國立陽明交通大學蔡春進教授長期投入空氣污染與奈米微粒研究，開發可穿戴式個人奈米微粒採樣器，將環境污染暴露監測進一步延伸至個人實際吸入情形，相關技術並已技轉至美國儀器公司。5位得主的研究橫跨不同科技領域，從基礎研究到應用技術各有進展。

未來遠東集團與徐有庠基金會將持續透過獎勵科研人才，厚植前瞻研發能量，積極串聯科技創新與大眾需求，體現科學研究造福社會的長遠價值。

第24屆有庠科技獎得獎名錄

圖／徐有庠基金會 提供

「物理世界盃」 台灣高中生奪銀牌

徐有庠基金會重視科技人才培育，並將科研推廣向高中階段延伸，已連續十八年與國立台灣師範大學物理系合作舉辦「徐有庠盃—台灣青年學生物理辯論競賽」，採用國際青年物理學家辯論錦標賽（International Young Physicists' Tournament, IYPT）賽制，這項國際競賽素有「物理世界盃」之稱，須以英語進行物理議題辯論，有助培養外語口說、邏輯思辨、實驗設計及團隊合作等能力。基金會每年全額贊助優秀高中學生組成台灣代表隊，赴海外參加IYPT國際賽。

今年七月，台灣代表隊前往瑞士蘇黎世參加第卅九屆IYPT國際賽，在卅五國的隊伍中脫穎而出，以穩健出色的表現獲得銀牌。透過參與國際競賽，學生不僅能累積科學研究與團隊合作經驗，也能拓展國際視野。歷屆台灣代表隊至今共獲得二金、八銀、六銅，持續展現台灣科學教育的卓越成果，為國爭光。