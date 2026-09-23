快訊

血壓慢慢升高…身體正在變老的6個隱形訊號！專家教不用花大錢抗老秘方

亞運桌球／林昀儒、鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合

傳蘋果進軍智慧手環！將採無螢幕設計 專攻健康、運動追蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

益生菌不是吃愈多愈好 醫揭「挑菌3關鍵」 吃1、2個月沒感覺就該換

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家指出，益生菌不是吃愈多愈好，也不是緩解便祕的主要方法。聯合報系資料照
專家指出，益生菌不是吃愈多愈好，也不是緩解便祕的主要方法。聯合報系資料照

益生菌已成為日常保健的熱門選擇，從改善排便、調整體質，到號稱幫助睡眠、情緒管理，各種產品琳瑯滿目。不過，益生菌吃愈多愈好嗎？台灣腸道醫學會秘書長李柏賢提醒，益生菌非「萬靈丹」，不同菌株作用不同，選購時應掌握適用需求、人體研究、抗胃酸保護等關鍵，更不建議一次混吃多個品牌，否則吃了有效，也搞不清楚究竟是哪一款發揮作用。

李柏賢表示，多數補充的益生菌屬於外來菌，通常不會永久定殖於腸道，停止補充一段時間後會逐漸減少、消失。因此，益生菌比較接近持續性的保健概念，而不是「吃一陣子，好菌就永遠住進腸道」。

挑選益生菌第一個重點是「看需求、選菌株」。李柏賢指出，不同益生菌研究的方向不同，有的著重排便，有的針對腹瀉、過敏等問題，不能看到「益生菌」三個字就認為效果都一樣。民眾應先了解自己的需求，再確認產品所含菌株是否具有相對應的研究證據。

第二，要看益生菌的取得研究。李柏賢說，有些產品宣稱可改善焦慮、睡眠或便祕，但相關證據可能僅停留在動物實驗，「老鼠有效，不代表人一定有效」。相較之下，具有人體臨床研究支持的菌株，證據力自然較高。若產品取得衛福部健康食品「小綠人」標章，也代表其特定保健功效經過相關審查。

第三是益生菌能不能「有效通過胃酸」。胃酸具有殺菌能力，部分益生菌若缺乏適當保護，還沒抵達腸道就可能大量失去活性。可注意產品是否具有耐酸特性或包覆技術，有些粉劑會在顆粒外包覆保護層，有些則透過腸溶膠囊達到效果，重點不在粉末、膠囊或其他劑型，而是菌株能否維持活性。

食用方式也有學問。李柏賢提醒，活菌產品應避免搭配過熱的水，以免高溫影響菌株活性。至於粉狀、膠囊或其他劑型，並沒有絕對哪一種最好，可依個人使用習慣及產品特性選擇。

益生菌是不是種類吃愈多愈好？李柏賢並不建議一次買好幾個品牌混著吃，可先選擇符合需求的產品，使用約1至2個月後，觀察症狀或身體感受是否改善。若沒有明顯效果，再考慮更換其他菌株或產品。若一次混吃多款，即使有效，也難以判斷究竟是哪一種產品帶來改變。

李柏賢提醒，部分主打「排便順暢」的產品，效果未必全來自益生菌，有些產品另外添加可能促進排便的成分，吃了很快「有感」，不代表就是益生菌本身發揮效果。益生菌主要仍是日常保健或協助改善部分身體不適，不能取代疾病的正規治療。若有長期便祕、腹瀉、腹痛、血便等問題，應先就醫釐清病因；不知道如何挑選益生菌，也可諮詢醫師或營養師。

排便 益生菌 腸道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

烤肉先吃菜、月餅切塊吃 專家教你中秋怎麼吃才健康

咖啡怎麼喝才加分？醫曝4大原則護身 最好留8小時代謝

肝指數狂飆130！科技男每天狂嗑「2平民小吃」 醫警告：恐變肝癌

過敏兒換季鼻塞停吃成藥就復發、吹冷氣狂流涕 網友籲：快去檢查

相關新聞

舒力基最快今生成 專家：颱風周末若轉向失敗 開工日恐直接侵襲台灣

舒力基颱風即將生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在關島西北方海面的熱帶性低氣壓TD-29，環流結構已經逐漸完整，最快今天增強為舒力基颱風。

舒力基將生成上看強颱 粉專：歐美模式預測下周二前後登陸台灣東南部

舒力基颱風即將形成，關注下周是否影響台灣天氣。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，最新歐美傳統模式，均預測大約在下周二前後，從台灣東南部登陸，AI模式則預測在台灣東南部海面北轉。

搭飛機想免費升艙?空姐爆穿涼鞋直接取消資格 2種穿搭機率大增

空姐指出，航班超賣需升等時，得體的休閒商務穿搭較受青睞；涼鞋、夾腳拖及露趾鞋恐降低機會。專家提醒，合適服裝僅能提升獲選機率，不能保證升艙。

舒力基颱風最快今生成！恐教師節來亂 專家：直球對決可能性正在增大

位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29，最快今天將有機會升格為舒力基颱風。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這個熱帶系統由於後續前進路徑海域的海溫高、垂直風切弱，加上海水熱含量大，評估會一路增強，強度至少可達中度颱風或以上等級。

健康主題館／藥酒不是提神飲料 醫示警長期飲用風險

不少勞工習慣喝保力達B等藥酒提神，甚至將其視為一般飲料，但藥酒不僅含有酒精，也含有藥品成分，飲用後可能影響工作及行車安全。衛福部長石崇良昨表示，保力達B在本質上仍屬於藥品，製造、販售都必須遵守藥事法規定，將請食藥署加強警語及衛教宣導，並要求地方強化違規販售通路稽查，避免民眾誤以為藥酒只是提神飲料。

今秋分晴熱好天氣 中秋賞月有望 舒力基明生成恐教師節起影響台灣

今天是秋分，中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，最近的天氣穩定，各地多雲到晴為主，中午過後在南部地區有局部降雨情形。預計這樣穩定的天氣會持續到周日、中秋連假第3天。下周一要留意颱風可能移動到台灣東部海面，到時候受到颱風外圍雲系影響，桃園以北和東半部降雨機率有提高的趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。