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候鳥南遷來嘉過冬 布袋賞鳥小旅行限定20人團開放報名

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮是全台重要菜脯產地，小旅行將帶遊客體驗製作菜脯。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣布袋鎮是全台重要菜脯產地，小旅行將帶遊客體驗製作菜脯。圖／高雄市野鳥學會提供

秋意漸濃，正是候鳥南遷的過境季節，嘉義縣沿海出現水鳥度冬，縣府農業處與高雄市野鳥學會今年推出布袋小旅行「賞鳥菜脯DIY」，10月3日上午將帶遊客走訪布袋濕地生態園區，認識自然生態，以及在地農產菜脯，即起開放報名，10人成團，名額上限20人，額滿為止。

高雄市野鳥學會表示，嘉義布袋鹽田是南台灣重要候鳥驛站，每年秋季迎接遠道而來水鳥，在開闊鹽田濕地棲息，活動將由專業解說員帶領民眾欣賞濕地水鳥，操作雙筒望遠鏡，即使是第一次賞鳥的新手，也能輕鬆看見水鳥在濕地活動的生動畫面，感受鹽田遼闊魅力。

賞鳥結束後，將帶領遊客走訪全台最重要菜脯產地，參觀1947年成立的元泉益食品工廠，從醃製醬業起家，至今傳承五代，獲得全台首座蘿蔔集體產銷履歷驗證工廠，通過ISO22000與HACCP食品安全驗證，遊客可體驗製作菜脯，了解「一把蘿蔔一把鹽」背後傳統智慧。

高雄市野鳥學會表示，布袋鹽田濕地與菜脯產業都是重要在地資產，希望透過賞鳥遊程體驗，展現濕地保育與地方產業共存共榮成果，活動為10月3日上午8時30分至11時30分，即日起開放報名，報名連結 https://neti.cc/ewYY0zw，每人350元、未滿15歲兒童250元，需自行前往，名額上限20人，額滿為止。

嘉義縣沿海陸續出現水鳥度冬，10月3日將舉辦賞鳥菜脯小旅行，帶遊客認識在地特色及自然生態。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣沿海陸續出現水鳥度冬，10月3日將舉辦賞鳥菜脯小旅行，帶遊客認識在地特色及自然生態。圖／高雄市野鳥學會提供

嘉義縣沿海每年9月至隔年4月吸引許多水鳥度冬，近年生態復育有成，水鳥數量及種類逐漸增加。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣沿海每年9月至隔年4月吸引許多水鳥度冬，近年生態復育有成，水鳥數量及種類逐漸增加。圖／高雄市野鳥學會提供

嘉義縣沿海陸續出現水鳥度冬，10月3日將舉辦賞鳥菜脯小旅行，帶遊客認識在地特色及自然生態。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣沿海陸續出現水鳥度冬，10月3日將舉辦賞鳥菜脯小旅行，帶遊客認識在地特色及自然生態。圖／高雄市野鳥學會提供

嘉義縣布袋鎮每年吸引許多水鳥度冬，小旅行將帶領遊客操作雙筒望遠鏡，新手也能輕鬆看見水鳥身影。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣布袋鎮每年吸引許多水鳥度冬，小旅行將帶領遊客操作雙筒望遠鏡，新手也能輕鬆看見水鳥身影。圖／高雄市野鳥學會提供

賞鳥 嘉義 濕地

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