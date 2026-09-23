光復節連假高鐵增86班 9月25日零時開放購票

今年光復節逢周日，10月26日（周一）補假一天，形成3天連假。台灣高鐵公司23日宣布，因應返鄉及出遊需求，10月23日至27日規劃5天光復節疏運，期間加開86班列車，南下、北上各43班，5天合計提供905班次旅運服務；疏運車票自9月25日凌晨0時起開放訂購。

高鐵表示，旅客可透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T-EX行動購票」App購票，也可於各車站營業時間內，利用售票窗口及自動售票機，一次購買疏運期間所需車票。對號座旅客建議提早訂位並預先完成取票，到站後即可直接進站搭車，減少排隊等候時間。

自由座方面，高鐵疏運期間持續與LINE TODAY合作，提供「自由座等候時間」預估燈號服務，旅客可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或LINE TODAY生活頻道，查詢各車站自由座預估排隊時間，選擇綠色燈號時段搭乘，以避開尖峰人潮。

高鐵指出，疏運期間各車次將依需求配置2至9節自由座車廂，自由座旅客到站後可先透過站內「旅客資訊顯示系統」確認各車次自由座配置及排隊動線，並配合站務人員引導依序乘車。

其中，10月25日及26日北上1336車次僅提供第11、12車作為自由座車廂，且列車抵達南港站時間將超過翌日凌晨0時，提醒旅客留意到站時間，並預先安排後續交通接駁。

此外，針對台中以北區間自由座需求較高時段，高鐵將擴大自由座運能，以加強疏運服務。旅客搭乘自由座時，也可在車站開啟手機藍牙，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持手機QR Code感應進站。

優惠方面，光復節疏運期間仍適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」、「校外教學團體」及「指定區間團體」等優惠則不適用。高鐵提醒，旅客可至高鐵企業網站查詢各項票種及優惠規定。