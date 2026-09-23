老翁導管卡體內拔不出來 達文西手術重建輸尿管

72歲李姓老翁長年受右側腎臟及輸尿管結石困擾，曾因大型結石阻塞接受傳統開腹輸尿管切開取石，術後輸尿管逐漸纖維化、嚴重狹窄，連小結石都反覆卡住，引發腰痛、感染及腎水腫。近期結石再度阻塞，他到光田綜合醫院泌尿科鄭嘉緯醫師門診求治，原想先放置雙J導管撐開狹窄處，沒想到再次回診時，導管已被結晶層層包覆，「卡死」在體內拔不出來。

鄭嘉緯醫師表示，先將直徑僅0.25公分、比竹筷還細的輸尿管鏡，由尿道向上伸入，仍無法到達狹窄處，再由腎臟建立通道，順行置入軟式輸尿管鏡向下探查，卻同樣受息肉與狹窄阻擋，無法抵達病灶。上下路徑皆不通，導管也無法長期留置。癥結並非結石本身，而是過去手術後纖維化沾黏造成的輸尿管狹窄，導致結晶逐漸堆積、管路無法移除，兩次內視鏡治療皆無法置換雙J導管，經醫師與患者、家屬討論後，決定切除嚴重纖維化的輸尿管，重建暢通尿路。

因狹窄處位在骨盆腔深處、緊鄰膀胱，鄭嘉緯醫師採「達文西機械手臂手術」，先切除纖維化輸尿管、取出結晶化的導管，再以「腰大肌懸吊術」將膀胱向上固定，重新將健康輸尿管接回膀胱，最後置入新的雙J導管，並以靛氰綠（ICG）螢光顯影確認吻合處血流灌注良好。

鄭嘉緯形容，輸尿管重建就像「把兩根喝養樂多的細吸管重新縫合，中間還要保持暢通」，考驗精細縫合技巧，更要兼顧血流供應與接合處張力。尤其膀胱位於骨盆腔深處，傳統開腹手術受限於視野與操作空間，縫合難度極高。達文西藉由3D立體影像與540度旋轉角度的機械手臂，能深入狹窄的骨盆腔，在細小輸尿管上完成約6至8針精細縫合，讓重建後的尿路維持暢通。

患者術後右腎水腫明顯改善，雙J導管也順利拔除，不必再每3至6個月回院更換。鄭嘉緯提醒，並非所有結石患者都需要重建，若輸尿管狹窄已造成反覆阻塞、感染，甚至需長期依賴導管，才需進一步評估重建手術。