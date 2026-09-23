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教育部原民事典張冠李戴？卑南刺桐遭列大武永久屋 族人批誤人子弟

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武鄉大武老街的排灣族富山部落永久屋，為莫拉克風災後安置富山部落居民所興建，共有31戶。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉大武老街的排灣族富山部落永久屋，為莫拉克風災後安置富山部落居民所興建，共有31戶。記者尤聰光／攝影

教育部版權所有的「臺灣原住民族事典」近日遭民眾發現，部分部落資料疑出現張冠李戴情形，將位於台東縣卑南鄉富山村、屬阿美族的刺桐部落，與大武鄉排灣族大武部落及莫拉克風災後興建的永久屋聚落混為一談，相關文字介紹甚至詳列部落遷徙沿革，讓熟悉在地歷史的族人看了直呼離譜，質疑如此錯誤的資訊若作為教育及文化傳承資料，恐誤導下一代。

根據相關官方資料，卑南鄉富山村現有漁場、大肚、黃忠山、刺桐、杉原、郡界等聚落，其中刺桐為富山村內的聚落之一，原住民族部落核定資料也明確記載其所在位置。

另一方面，「臺灣原住民族事典」目前的大武部落資料則記載，大武部落位於大武鄉大武村，主要民族為排灣族；2009年莫拉克颱風造成交通受阻後，卑南鄉富山村居民遷往大武舊大武國小，隔年由世界展望會協助興建永久屋。大武鄉公所資料也指出，富山部落永久屋共有31戶，位於大武老街舊大武國小一帶，是莫拉克風災後的安置聚落。

不過，民眾檢視教育部「臺灣原住民族事典」相關內容時發現，網站對部落名稱、族別、遷徙及現今居住地的文字描述，疑將原本不同的部落及聚落資訊混在一起，尤其涉及族群、部落歷史與遷徙脈絡，更容易造成外界誤解。

南迴大武線議員尤忠正表示，教育機關在進行原住民族相關資訊調查、蒐集及編撰時，應該更加嚴謹，尤其涉及原住民族歷史、文化、生活及歲時祭儀等內容，更不能出現基本資料錯置的情況。他認為，教育部官方網站具有相當程度的公信力，若內容出錯，民眾很可能將其視為正確資訊，進而把錯誤內容教育給下一代，恐有誤人子弟之虞。

「臺灣原住民族事典」由教育部建置，前身為「臺灣原住民族歷史語言文化大辭典」，網站於2019年至2020年間陸續對外公開，內容涵蓋語言文字、生活禮俗、信仰祭儀、歷史事件、社會組織、神話傳說、生活空間、物質文化、藝術文化、族群類屬、重要文獻、重要人物、考古遺址、機構社團及民族動植物等16大類。

族人表示，原住民族部落名稱、族別及遷徙歷史都是重要文化記憶，官方資料若有錯誤，應盡速查證、更正，也盼教育部重新檢視相關詞條，避免錯誤資訊持續留在官方平台，造成族人及下一代對自身部落歷史產生錯誤認知。

教育部版權「臺灣原住民族事典」官網相關詞條遭民眾發現，疑將卑南鄉富山村刺桐部落與大武部落及永久屋遷徙資訊混淆，族人質疑官方資料正確性。圖／擷取自臺灣原住民族事典
教育部版權「臺灣原住民族事典」官網相關詞條遭民眾發現，疑將卑南鄉富山村刺桐部落與大武部落及永久屋遷徙資訊混淆，族人質疑官方資料正確性。圖／擷取自臺灣原住民族事典

族人 教育部 原住民族

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