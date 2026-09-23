舒力基最快今生成 專家：颱風周末若轉向失敗 開工日恐直接侵襲台灣

舒力基颱風即將生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在關島西北方海面的熱帶性低氣壓TD-29，環流結構已經逐漸完整，最快今天增強為舒力基颱風。

吳聖宇表示，舒力基颱風生成後，在良好的大氣及海洋條件配合下強度將逐漸增強，接近台灣以東海域的時候強度至少有中度颱風等級。不過，預報資料也顯示這個颱風未來發展的範圍不大，預估暴風圈半徑大約在200公里左右，屬於中等偏小的類型，外圍環流以及風場也比較集中，和之前幾個比較靠近台灣的颱風相比，算是環流範圍相對比較小的一個。

預報的路徑，他說，待生成後到周六左右，都是受到太平洋高壓引導，預期會穩定朝向西北西到西北方向移動，一路往台灣東南方海域靠近。

舒力基颱風周六來到台灣東南方海域的同時，吳聖宇表示，北方有西風短波槽將會掠過朝鮮半島到黃海一帶向東移動，可能造成太平洋高壓東退的現象，並且在黃海到東海出現高壓弱點（鞍型場），導致舒力基颱風的引導力量會明顯減弱，並且逐漸陷入鞍型場中。

他說，預期舒力基颱風周末到下周一移動速度將顯著放慢，同時有機會轉向偏北方向緩慢移動，在台灣以東海域慢慢北上。下周二、下周三越過高壓弱點區後，再逐漸加速，往東北方向離去。

不過，吳聖宇說，仍有部分預報認為舒力基颱風可能會轉向失敗，也就是陷入鞍型場內，減速放慢一段時間後，又重新回到西北西路徑，繼續往台灣靠近。如此一來，在下周二、下周三反而會變成是颱風直接侵襲的天氣型態。

因此舒力基颱風未來的動態變化仍然頗大，他說，雖然前一個情境的可能性正在逐漸提高，但是尚未能完全排除侵台的機會，今明兩天的預報趨勢變化持續觀察留意。

今天是24節氣的秋分，周五起至下周一是中秋節、教師節連續假期。吳聖宇表示，在舒力基颱風靠近之前，今天到周日，台灣的天氣仍大致穩定，大環境由東北風逐漸轉為偏東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部持續有午後熱對流降雨機會，主要降雨偏向山區，平地部分受影響的程度較低，前往山區活動留意午後天氣變化。

白天溫度較偏高，東半部高溫29至31度，西半部高溫可到31至33度，局部單點有34至36度的高溫機會。夜晚清晨受到輻射冷卻作用影響，苗栗以北到宜蘭低溫在22至24度左右，空曠地區有機會降到20度或以下。台中以南、花東地區低溫則是在24至26度，空曠地區有機會降到22至24度間。日夜溫差變化稍大，晚間外出要留意溫度變化的情況。

吳聖宇表示，下周一隨著舒力基颱風外圍雲系接近，迎風面北部、東北部一帶降雨機會較為提高，其他地方天氣沒有太大變化。迎風面降雨增加情況要看颱風實際動態變化而定。由於颱風範圍不大，如果北轉位置離台灣較遠，外圍雲系對陸地上的天氣影響比較有限，持續觀察。

由預報趨勢來看，中秋節、教師節4天連假天氣算不錯，吳聖宇表示，周五至周日留意山區午後熱對流降雨，晚間熱對流消散後天氣就比較穩定。下周一的天氣變數比較大，但也必須颱風足夠靠近才會有比較明顯的改變，安排活動仍要留意最新的颱風預報資訊，並且預留彈性調整的空間。

自周六起，海面上就可能有颱風外圍的長浪先行靠近，北海岸、東半部、恆春半島、綠島蘭嶼等地沿海都有機會出現長浪，加上這幾天又有天文大潮的情況，到海邊活動要小心安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。