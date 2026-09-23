快訊

血壓慢慢升高…身體正在變老的6個隱形訊號！專家教不用花大錢抗老秘方

亞運桌球／林昀儒、鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合

傳蘋果進軍智慧手環！將採無螢幕設計 專攻健康、運動追蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

童年偏方…被蚊子叮劃「十字」能止癢？醫師揭原理：暫時轉移

聯合新聞網／ 綜合報導
被蚊子叮時應如何止癢？皮膚科醫師指出，相比坊間流傳用指甲在上面劃十字的作法，冰敷、藥膏更有依據。聯合報系資料照
被蚊子叮時應如何止癢？皮膚科醫師指出，相比坊間流傳用指甲在上面劃十字的作法，冰敷、藥膏更有依據。聯合報系資料照

「小時候被蚊子叮，媽媽都會用指甲掐十字！」一名網友近日在Threads分享童年記憶，笑說當時雖然不知道這個動作到底有什麼作用，長大後被蚊子叮了，卻還是會下意識照做，意外引發大批網友共鳴，掀起「蚊子包掐十字」到底有沒有用的討論。

原PO表示，小時候只要被蚊子叮，媽媽就會拿指甲在紅腫處掐出一個十字，「雖然不知道有啥用，但長大還是照做」。留言區立刻出現各種解釋，有人開玩笑說「媽媽純粹想掐你」，也有人認為是在幫蚊子包「做記號」，還有人分享自己直到長大才發現，原來這可能只是許多家庭共同的民俗止癢方式。

其實，從皮膚感覺的角度來看，對發癢部位施加觸覺或其他刺激，確實可能暫時干擾癢覺訊號。根據英國《鏡報》報導，哈佛醫學院畢業的執業醫師兼作家特里莎·帕斯里查博士(Dr. Trisha Pasricha)指出，輕柔摩擦或撫摸皮膚所產生的機械刺激，可能透過感覺神經的作用降低癢感；因此「掐一下、揉一下」讓人覺得暫時沒那麼癢，並非完全沒有生理上的解釋。

不過，這並不代表用指甲用力掐「十字」就是推薦的蚊蟲叮咬處理方式。美國皮膚科醫學會建議，蚊蟲叮咬發癢時可使用冰敷、含氫化可的松（hydrocortisone）的止癢藥膏，必要時也可依照適應症使用口服抗組織胺；同時應避免反覆搔抓，以免造成皮膚損傷或增加感染風險。

皮膚科醫師林昀萱過去也在臉書粉專「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師」分享自己的止癢方式，她提到被蚊子叮後可透過服用抗組織胺、擦外用類固醇藥膏及冰敷等方式緩解症狀，並指出不同人的體質、免疫反應及皮膚狀況不同，因此同樣被蚊子叮，有些人只有小紅點，有些人卻可能出現明顯紅腫，甚至有嚴重局部或全身性過敏反應。

至於「掐十字」這個童年習慣，與其說是什麼神奇的驅蚊秘方，更可能是透過疼痛或觸覺刺激暫時轉移注意力、降低癢感。若真的被蚊子叮得又紅又癢，與其拿指甲猛掐，不妨先試試冰敷或適當的止癢藥物；若出現明顯全身性過敏反應、持續惡化的紅腫或其他異常症狀，則應尋求醫療協助。

蚊子 指甲 童年 醫師 皮膚科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

知名涮涮鍋吃到完整蜈蚣！店員私掏百元鈔賠償 店家致歉：全面清消

水不是這樣燒！熱水器驚見「上方竄火」 水電行：5異狀快停用

女主播做檢查超難受 見護理師為連扎數針道歉而感動：護病互相體諒

相關新聞

舒力基最快今生成 專家：颱風周末若轉向失敗 開工日恐直接侵襲台灣

舒力基颱風即將生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在關島西北方海面的熱帶性低氣壓TD-29，環流結構已經逐漸完整，最快今天增強為舒力基颱風。

舒力基將生成上看強颱 粉專：歐美模式預測下周二前後登陸台灣東南部

舒力基颱風即將形成，關注下周是否影響台灣天氣。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，最新歐美傳統模式，均預測大約在下周二前後，從台灣東南部登陸，AI模式則預測在台灣東南部海面北轉。

搭飛機想免費升艙?空姐爆穿涼鞋直接取消資格 2種穿搭機率大增

空姐指出，航班超賣需升等時，得體的休閒商務穿搭較受青睞；涼鞋、夾腳拖及露趾鞋恐降低機會。專家提醒，合適服裝僅能提升獲選機率，不能保證升艙。

舒力基颱風最快今生成！恐教師節來亂 專家：直球對決可能性正在增大

位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29，最快今天將有機會升格為舒力基颱風。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這個熱帶系統由於後續前進路徑海域的海溫高、垂直風切弱，加上海水熱含量大，評估會一路增強，強度至少可達中度颱風或以上等級。

健康主題館／藥酒不是提神飲料 醫示警長期飲用風險

不少勞工習慣喝保力達B等藥酒提神，甚至將其視為一般飲料，但藥酒不僅含有酒精，也含有藥品成分，飲用後可能影響工作及行車安全。衛福部長石崇良昨表示，保力達B在本質上仍屬於藥品，製造、販售都必須遵守藥事法規定，將請食藥署加強警語及衛教宣導，並要求地方強化違規販售通路稽查，避免民眾誤以為藥酒只是提神飲料。

今秋分晴熱好天氣 中秋賞月有望 舒力基明生成恐教師節起影響台灣

今天是秋分，中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，最近的天氣穩定，各地多雲到晴為主，中午過後在南部地區有局部降雨情形。預計這樣穩定的天氣會持續到周日、中秋連假第3天。下周一要留意颱風可能移動到台灣東部海面，到時候受到颱風外圍雲系影響，桃園以北和東半部降雨機率有提高的趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。