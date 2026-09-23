童年偏方…被蚊子叮劃「十字」能止癢？醫師揭原理：暫時轉移

「小時候被蚊子叮，媽媽都會用指甲掐十字！」一名網友近日在Threads分享童年記憶，笑說當時雖然不知道這個動作到底有什麼作用，長大後被蚊子叮了，卻還是會下意識照做，意外引發大批網友共鳴，掀起「蚊子包掐十字」到底有沒有用的討論。

原PO表示，小時候只要被蚊子叮，媽媽就會拿指甲在紅腫處掐出一個十字，「雖然不知道有啥用，但長大還是照做」。留言區立刻出現各種解釋，有人開玩笑說「媽媽純粹想掐你」，也有人認為是在幫蚊子包「做記號」，還有人分享自己直到長大才發現，原來這可能只是許多家庭共同的民俗止癢方式。

其實，從皮膚感覺的角度來看，對發癢部位施加觸覺或其他刺激，確實可能暫時干擾癢覺訊號。根據英國《鏡報》報導，哈佛醫學院畢業的執業醫師兼作家特里莎·帕斯里查博士(Dr. Trisha Pasricha)指出，輕柔摩擦或撫摸皮膚所產生的機械刺激，可能透過感覺神經的作用降低癢感；因此「掐一下、揉一下」讓人覺得暫時沒那麼癢，並非完全沒有生理上的解釋。

不過，這並不代表用指甲用力掐「十字」就是推薦的蚊蟲叮咬處理方式。美國皮膚科醫學會建議，蚊蟲叮咬發癢時可使用冰敷、含氫化可的松（hydrocortisone）的止癢藥膏，必要時也可依照適應症使用口服抗組織胺；同時應避免反覆搔抓，以免造成皮膚損傷或增加感染風險。

皮膚科醫師林昀萱過去也在臉書粉專「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師」分享自己的止癢方式，她提到被蚊子叮後可透過服用抗組織胺、擦外用類固醇藥膏及冰敷等方式緩解症狀，並指出不同人的體質、免疫反應及皮膚狀況不同，因此同樣被蚊子叮，有些人只有小紅點，有些人卻可能出現明顯紅腫，甚至有嚴重局部或全身性過敏反應。

至於「掐十字」這個童年習慣，與其說是什麼神奇的驅蚊秘方，更可能是透過疼痛或觸覺刺激暫時轉移注意力、降低癢感。若真的被蚊子叮得又紅又癢，與其拿指甲猛掐，不妨先試試冰敷或適當的止癢藥物；若出現明顯全身性過敏反應、持續惡化的紅腫或其他異常症狀，則應尋求醫療協助。