快訊

《康熙來了》停播10年！蔡康永證實與小S新節目「有在談」 開播時間曝光

監守自盜太頻繁 金管會首度出手「防行員挪用客戶資產」

舒力基將生成上看強颱 粉專：歐美模式預測下周二前後登陸台灣東南部

聽新聞
0:00 / 0:00

長年喝酒、吃檳榔嘴破吞嚥困難 檢查發現7公分惡性腫瘤

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院肝膽腸胃科醫師賴大豊說，一名患者長年喝酒、吃檳榔，罹患口腔癌。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院肝膽腸胃科醫師賴大豊說，一名患者長年喝酒、吃檳榔，罹患口腔癌。記者游振昇／攝影

中秋節將至，許多人會烤肉、飲酒，醫師每年提醒民眾不宜吃太多，燒烤、酒精會增加罹患癌症風險。台中一名70多歲老翁，長期飲酒又吃檳榔，一個多月前突然無法進食，連喝流質的食物也有點困難，到醫院檢查才驚覺口腔癌，而且已經侵蝕骨頭，癌細胞有轉移，目前正在接受治療。

大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，患者右邊口腔內「嘴破」痛很久，他很會忍痛，原本都不理會，一個多月前突然胃口變得不好，連流質的食物也很難吞嚥，才到醫院檢查，做腸胃鏡時發現嘴巴內有傷口。

賴大豊追問，患者透露，從年輕起開始吃檳榔、喝酒，喝酒至少30年，吃檳榔也有20多年，從來沒有做過口腔篩檢等相關檢查，「我實在是無法再忍痛了，東西也吃不下，才想說到醫院檢查。」

患者再做胃鏡及切片檢查，確認在右側軟顎有惡性腫瘤，右側鼻咽到口咽的區域，有一個約7公分的腫塊，而且癌細胞已經往黏膜下層浸潤，有侵蝕骨頭，電腦斷層檢查發現，兩側的淋巴結也腫大，後續追蹤同時積極治療。

賴大豊表示，口腔癌最常見的初期警訊是口腔內潰瘍超過兩個禮拜還沒有癒合，或是口腔黏膜出現白色斑塊、紅色斑塊或紅白斑。該患者長年吃檳榔及喝酒，皆是罹患口腔癌的危險因子。根據研究顯示，同時嚼檳榔、吸菸、喝酒，罹患口腔癌的機率是沒有這些習慣的123倍。

中秋節將至，賴大豊提醒，不論是烤肉、喝酒都要斟酌，切勿過量，長期或大量飲酒也會提高罹癌的發生率。衛福部提供符合資格的民眾每2年1次免費的「口腔黏膜檢查」，民眾要多利用口腔癌篩檢。

檳榔 中秋節 口腔癌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

肝指數狂飆130！科技男每天狂嗑「2平民小吃」 醫警告：恐變肝癌

左小腿遭剪刀刺傷 57歲男傷口長出雞蛋般腫塊

陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

保力達B是「指示用藥」？台東名醫不解：哪位醫師會開保力達B處方

相關新聞

舒力基最快今生成 專家：颱風周末若轉向失敗 開工日恐直接侵襲台灣

舒力基颱風即將生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在關島西北方海面的熱帶性低氣壓TD-29，環流結構已經逐漸完整，最快今天增強為舒力基颱風。

舒力基將生成上看強颱 粉專：歐美模式預測下周二前後登陸台灣東南部

舒力基颱風即將形成，關注下周是否影響台灣天氣。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，最新歐美傳統模式，均預測大約在下周二前後，從台灣東南部登陸，AI模式則預測在台灣東南部海面北轉。

搭飛機想免費升艙?空姐爆穿涼鞋直接取消資格 2種穿搭機率大增

空姐指出，航班超賣需升等時，得體的休閒商務穿搭較受青睞；涼鞋、夾腳拖及露趾鞋恐降低機會。專家提醒，合適服裝僅能提升獲選機率，不能保證升艙。

舒力基颱風最快今生成！恐教師節來亂 專家：直球對決可能性正在增大

位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29，最快今天將有機會升格為舒力基颱風。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這個熱帶系統由於後續前進路徑海域的海溫高、垂直風切弱，加上海水熱含量大，評估會一路增強，強度至少可達中度颱風或以上等級。

健康主題館／藥酒不是提神飲料 醫示警長期飲用風險

不少勞工習慣喝保力達B等藥酒提神，甚至將其視為一般飲料，但藥酒不僅含有酒精，也含有藥品成分，飲用後可能影響工作及行車安全。衛福部長石崇良昨表示，保力達B在本質上仍屬於藥品，製造、販售都必須遵守藥事法規定，將請食藥署加強警語及衛教宣導，並要求地方強化違規販售通路稽查，避免民眾誤以為藥酒只是提神飲料。

長年喝酒、吃檳榔嘴破吞嚥困難 檢查發現7公分惡性腫瘤

中秋節將至，許多人會烤肉、飲酒，醫師每年提醒民眾不宜吃太多，燒烤、酒精會增加罹患癌症風險。台中一名70多歲老翁，長期飲酒又吃檳榔，一個多月前突然無法進食，連喝流質的食物也有點困難，到醫院檢查才驚覺口腔癌，而且已經侵蝕骨頭，癌細胞有轉移，目前正在接受治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。