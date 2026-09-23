長年喝酒、吃檳榔嘴破吞嚥困難 檢查發現7公分惡性腫瘤

中秋節將至，許多人會烤肉、飲酒，醫師每年提醒民眾不宜吃太多，燒烤、酒精會增加罹患癌症風險。台中一名70多歲老翁，長期飲酒又吃檳榔，一個多月前突然無法進食，連喝流質的食物也有點困難，到醫院檢查才驚覺口腔癌，而且已經侵蝕骨頭，癌細胞有轉移，目前正在接受治療。

大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，患者右邊口腔內「嘴破」痛很久，他很會忍痛，原本都不理會，一個多月前突然胃口變得不好，連流質的食物也很難吞嚥，才到醫院檢查，做腸胃鏡時發現嘴巴內有傷口。

賴大豊追問，患者透露，從年輕起開始吃檳榔、喝酒，喝酒至少30年，吃檳榔也有20多年，從來沒有做過口腔篩檢等相關檢查，「我實在是無法再忍痛了，東西也吃不下，才想說到醫院檢查。」

患者再做胃鏡及切片檢查，確認在右側軟顎有惡性腫瘤，右側鼻咽到口咽的區域，有一個約7公分的腫塊，而且癌細胞已經往黏膜下層浸潤，有侵蝕骨頭，電腦斷層檢查發現，兩側的淋巴結也腫大，後續追蹤同時積極治療。

賴大豊表示，口腔癌最常見的初期警訊是口腔內潰瘍超過兩個禮拜還沒有癒合，或是口腔黏膜出現白色斑塊、紅色斑塊或紅白斑。該患者長年吃檳榔及喝酒，皆是罹患口腔癌的危險因子。根據研究顯示，同時嚼檳榔、吸菸、喝酒，罹患口腔癌的機率是沒有這些習慣的123倍。

中秋節將至，賴大豊提醒，不論是烤肉、喝酒都要斟酌，切勿過量，長期或大量飲酒也會提高罹癌的發生率。衛福部提供符合資格的民眾每2年1次免費的「口腔黏膜檢查」，民眾要多利用口腔癌篩檢。