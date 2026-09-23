第三屆齊柏林飛閱台灣攝影獎入圍揭曉 網路人氣投票起跑

第三屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」公布入圍名單！經過專業評審會議討論後選出百件入圍作品，即日起至10月8日開放「網路人氣獎」投票，邀請全民透過鏡頭重新看見這片土地的美麗與哀愁，參與投票還有機會抽中限定文創禮品。

本屆徵件投稿照片超過3千張，其中最具挑戰性的「影像故事」類別，投稿件數較去年大幅成長近7成，反映空拍創作正從捕捉單張風景，走向以不同視角與今昔對照，追蹤地景變遷、災後復原及記憶重生的土地敘事。

入圍作品拍攝範圍橫跨台灣本島與離島，從萬呎高空俯瞰這片豐富多元的土地。「自然映像類」凝視高山雲海與海岸絕景，也捕捉到猛禽熊鷹與抹香鯨等珍稀身影；「人文紀實類」深入常民生活與民俗祭典現場，同時記錄下橋梁、高鐵、捷運交織出的當代都市脈動；「影像故事類」則是本屆投稿成長最顯著的類別，多件作品以長期蹲點的方式，記錄下災後重建、大型工程興建、環境變遷等台灣正在經歷的時間刻痕。

看見．齊柏林基金會表示，入圍作品已正式公開，歡迎民眾走進這些影像的世界，找出最打動心中的那一幅作品，投票不只是對創作者的支持，更是讓台灣多樣風貌被更多人看見。主辦單位將從投票民眾中抽出10人，贈送全新推出的「看見．齊柏林基金會淡江大橋悠遊卡套卡」，套卡收藏了世界級建築淡江大橋的晨曦與夕陽兩種面貌，在光線折射下，卡片上的鋼纜與晨昏光影優雅閃爍，搭配精美三褶包裝設計，讓人彷彿親手展開一幅壯闊的台灣風景。

「網路人氣獎」投票期間自即日起至10月8日23:59止，每人每天可投1票，得獎名單預計10月19日公布在「看見．齊柏林基金會」官方Facebook粉絲專頁，基金會也邀請大眾，蒞臨第三屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎網路人氣獎投票網站https://aerialaward.chipolin.org/vote.php，投下心目中最值得被看見的台灣，一同從空中視角，飛閱這片土地的美麗與哀愁。