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搭飛機想免費升艙?空姐爆穿涼鞋直接取消資格 2種穿搭機率大增

香港01／ 撰文：蘇琬淇
資深空姐指，打扮得越得體，就越有可能升頭等艙。 圖／AI生成
資深空姐指，打扮得越得體，就越有可能升頭等艙。 圖／AI生成

搭飛機免費升等頭等艙是每位旅客夢寐以求的飛行驚喜！但能否幸運獲選，關鍵竟藏在衣著細節裡。資深空姐指出，穿搭別太過隨意或過於奢華，而休閒商務風被選中的機會最大。另外，空姐提醒，有3種鞋款會讓升等機會大減，其中竟包括最舒適的涼鞋。想體驗免費升等？即看下文有哪些必學的搭機穿搭秘訣！

頭等艙｜空姐揭：穿著決定能否獲升等資格

大家搭飛機時當然都想免費升等頭等艙！但原來衣著打扮也是升艙的秘訣之一。據英國《每日快報》報道，前空服員塞琳娜（CelinaBedding）透露，在航班超賣需要營運升等時，地勤通常優先升級至特選經濟艙或商務艙；而乘客的穿著得體度，則是地勤在眾多合資格名單中權衡時的關鍵加分項。打扮得越得體，就越有可能直升頭等艙；相反，穿得越隨便，獲得免費升等的機會就越渺茫。

搭飛機升等秘訣｜哪款穿搭升等機會率較高？

塞琳娜表示，地勤人員會優先考慮不會打擾到其他自費購買頭等艙乘客的旅客。因此她建議，旅客在安排搭機穿搭時，除了考量舒適度外，整體風格也要注意別太過休閒或隨便。

她認為，正式上班服或休閒商務風都是不錯的選擇，但無需過於隆重，應盡量避免穿著正式晚禮服或過於嚴肅的全套西裝。她指出，男士最佳的穿搭範例是下身穿牛仔褲、上半身搭配西裝外套；而長裙則是女性的較佳選擇，整體大方又好看。

搭飛機升等秘訣｜搭飛機避免穿哪3款鞋？

塞琳娜建議，搭機時盡量不要穿背心、無拉鍊的鬆緊褲，特別是緊身褲。至於鞋款，最好避免涼鞋、夾腳拖及露趾鞋。她表示，只要掌握這些小細節，都有助於增加免費升等的機會。

搭飛機升等秘訣｜哪款穿搭升能提升獲選機率？

此外，《福布斯顧問》ForbesAdvisor的旅遊專家也贊同塞琳娜的說法，並分享了額外的加分訣竅。他表示，穿著能讓地勤留下好印象的服裝相當重要；由於頭等艙乘客通常打扮時髦有型，航空公司也希望免費升等的旅客看起來同樣得體，因此會優先選擇穿搭適宜的人。

他補充說明，合適的服裝雖然不能保證百分之百獲得升等，但絕對能提升獲選的機率。最後他強調，穿搭無須過於奢華，但也不要太隨意，針織衫、襯衫和平底鞋都是比較安全的選擇。

延伸閱讀：

搭飛機免費升等｜空姐揭升商務艙4個潛規則　提早報到／1類人佔優

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文章授權轉載自《香港01》

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