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中秋連假晴熱好天氣 舒力基將生成 賈新興曝颱風走向關鍵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
多模式系集預報熱帶性低氣壓TD29路徑圖。圖／取自賈新興臉書
多模式系集預報熱帶性低氣壓TD29路徑圖。圖／取自賈新興臉書

中秋、教師節連假全台天氣可望大致穩定，中午偏熱，至於最佳賞月時刻，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，就在周六、周日。此外，舒力基颱風將生成，颱風走向的最關鍵時刻正好落在周六、周日，「全看太平洋高壓的臉色」。

中秋連假天氣概況，他說，連假期間受高壓環境籠罩，全台各地天氣以穩定、晴朗到多雲為主。白天陽光露臉、中午體感有點熱，穿著短袖夏衣，戶外活動記得定時補水與防曬。降雨大致以山區午後有零星短暫陣雨。

賞月烤肉最佳時刻鎖定周六、周日。賈新興表示，想看皎潔明月、排定戶外烤肉，連假期間最佳賞月時刻就是周六、周日。大氣沉降條件佳、夜間雲系消散迅速，各地賞月條件相當理想。夜間微有涼意，外出聚會建議備一件薄外套。

至於颱風動態，他表示，熱帶系統發展為舒力基颱風後，其未來的移動路徑，最關鍵的轉折時刻正是周六、周日這兩天。最關鍵決定因子是太平洋高壓勢力，觀察太平洋高壓的動態與舒力基颱風的關鍵演變。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

連假 賈新興 中秋 颱風

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