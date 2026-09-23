今「秋分」晴熱晚上變天 舒力基颱風醞釀中 氣象署：下周一恐影響台灣

今天是24節氣的秋分。中央氣象署表示，今天白天各地持續為多雲到晴的天氣，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區有零星短暫陣雨。基隆及東半部白天高溫約29到31度，西半部可達31至33度，局部內陸地區會再更高一些。低溫方面，夜晚清晨稍涼，今天北部及宜花22至24度，其他地區約25至27度。

氣象署表示，從晚上起，隨著環境偏東北風帶進來的水氣增加，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，在這些地方晚上外出建議攜帶雨具備用。澎湖晴時多雲，26至29度；金門晴時多雲，25至30度；馬祖晴時多雲，25至29度。

關於颱風消息，氣象署說，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有發展為舒力基颱風的機率，並往西北西方向移動，周六起有逐漸北轉朝台灣東方海面北上的趨勢，發展強度、路徑北轉角度及距台遠近仍有不確定性，留意氣象署發布的最新預報資訊。

周五起中秋節和端午節連續假期，氣象署說，明天至周日，各地大多為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區有零星短暫陣雨。迎風面水氣稍多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

下周一、下周二舒力基颱風外圍雲系影響，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨，新竹以南地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，整體天氣型態、降雨範圍及量值與颱風動向有關，不確定性較高，留意最新預報資訊。

下周三颱風外圍雲系影響，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨；下周四、下周五東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

周六起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。周六至下周三適逢年度大潮，西部沿海（新北至彰化）及澎湖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。