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舒力基颱風最快今生成 恐教師節來亂 專家：直球對決可能性正在增大

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29，最快今天將有機會升格為舒力基颱風。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29，最快今天將有機會升格為舒力基颱風。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29，最快今天將有機會升格為舒力基颱風。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這個熱帶系統由於後續前進路徑海域的海溫高、垂直風切弱，加上海水熱含量大，評估會一路增強，強度至少可達中度颱風或以上等級。

周五開始中秋節和教師節連續假期，林得恩說，根據中央氣象署最新氣象情資顯示，中秋連假中前期的周五至周日，不受颱風直接干擾影響，全台天氣大致穩定，以晴到多雲為主，天氣高溫悶熱。

不過，他說，後期的下周一教師節，受颱風外圍雲系接近影響，迎風面的花東地區有零星短暫陣雨，桃園以北及宜蘭地區則有局部短暫陣雨機會。

至於準舒力基颱風會多靠近台灣？以及影響程度？林得恩說，端視導引前進的環境駛流場變化，太平洋高壓西伸程度，以及北方高空槽線系統為關鍵中的關鍵。

他表示，若太平洋高壓西伸較弱，或北方高空槽線適時通過（且南移位置較深），準舒力基颱風往北分量就會大一些，提早北轉機會也會同步增大。不過，目前評估，比較靠近菲島陸地路徑，或沿巴士海峽通過的機率已低於15%。東部外海朝北遠離，或直球對決，可能性正在增大當中。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

教師節 颱風 氣象署

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