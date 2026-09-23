健康你我他／長輩重聽別當老化 及早檢查守護耳朵

關於就醫，我腦海裡藏著一段回憶：小小的身體被好幾雙手壓在檯子上，任憑我拚命哭喊，仍動彈不得，成了我人生最早的記憶。

年紀稍長後，我詢問母親證實確有其事。她說我學步時，對聲音總是反應冷淡，擔心我是否有聽力問題，便帶我就醫。幸好清除耳垢後，聽力恢復正常。推測當時清理耳垢並未使用麻醉，才讓我將「被多人壓制」的恐懼，牢牢記在心裡。這段童年往事，也讓我更加留意「聽力」的重要性。

如今，年逾八旬的母親及不少親友，皆有不同程度的重聽。長輩常會把「聽不清楚」當成老化的自然現象，家人也容易認為「講大聲一點」就好，卻有可能因此延誤及早處理的時機，而需借用助聽器等外力。

好友的先生因多汗體質，配戴助聽器近10年，依舊難以適應，原本健談的他，因為聽損而自卑，甚至拒絕出遊。買了助聽器後，雖有改善，但因擔心汗水損壞昂貴的電子零件，經常取下來除濕，反而很少使用。

研究顯示，聽力受損不光是耳朵的問題，也會影響大腦。當外界聲音刺激減少，大腦需要花更多力氣辨識，長期下來可能導致認知功能下降，進而提高失智風險。

面對長輩聽不見，與其抱怨，不如陪他做聽力檢查。及早找出原因、適時處理，既能守護耳朵，也替大腦保留與世界連結的管道。