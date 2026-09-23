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台大醫院健康大樓開幕 增急診後送病房

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院健康大樓昨天正式啟用，提供耳鼻喉、泌尿、乳房醫學、眼科等相關專科服務。記者曾學仁／攝影
台大醫院健康大樓昨天正式啟用，提供耳鼻喉、泌尿、乳房醫學、眼科等相關專科服務。記者曾學仁／攝影

台大醫院位於常德街門診大樓為古蹟，長期承受大量人流，導致古蹟維護困難。為此，院方歷經20年籌備建造的「健康大樓」昨正式啟用，院長余忠仁表示，目前開床約190床，且因病房大樓騰出部分病床，可用於增設急診後送病房，解決急診困境。

余忠仁指出，健康大樓除規畫良好醫療空間，讓病人就醫流程更舒適外，醫護人員也可在全新動線、空間及照顧模式下，提供更好的醫療服務，新設研究的空間，也對台大醫院發展尖端研究將有所助益。

健康大樓位於台北市中正區中山南路12號、鄰近台大醫院兒童醫院，為地上14層、地下4層建築，規畫一般病床330床、加護病床10床，並設置16間手術室及24床手術恢復空間，另設有69間診間及30床化學治療空間，整體建築兼具醫療照護、教學研究及行政服務等多元功能。

台大醫院耳鼻喉部、泌尿部、眼科部、皮膚部及形體美容醫學中心原位於西址舊大樓，乳房醫學中心位於兒童醫院，這些科別均搬遷至健康大樓；耳鼻喉頭頸超音波及乳房超音波檢查服務亦由東址整合至健康大樓，讓就醫動線更加集中。健康大樓2樓並新設顱顎面頭頸外科門診，提供相關顱顏、頭頸疾病之專業診療服務。

台大醫院提醒，前往台大醫院就醫或接受檢查前，應透過預約單、住院通知、簡訊或台大醫院官網確認就醫院區、建築物及樓層，並依院區指標前往，如需查詢健康大樓各樓層配置、科別搬遷資訊、交通方式、院區接駁車及導航資訊，可至官網「健康大樓專區」查詢。

秋冬流感季將至，各醫院來診病人數可望上升，余忠仁表示，台大醫院執行各項內部措施，目前大廳9成以上時間無病人滯留，健康大樓啟用後，急診所在病房大樓，部分病房搬遷至健康大樓，騰出的空間將設置急診後送病房，有助進一步縮短急診病人候床時間。

台大醫院 急診 健康

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