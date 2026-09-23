擔心被說不孝 謝祖武：照顧者別硬撐 善用政府資源

「我把家人放在家裡，自己跑出來，會不會被說不孝？」日前藝人謝祖武到社區演講，一名長期照顧失智婆婆的媳婦坐在第一排，原本滿臉笑容，後來忍不住落淚、流露心聲。謝祖武看在眼裡，明白照顧者即使已安排其他人手，離家幾個小時聽一場講座，都可能背負著心理壓力。

陪伴失智母親走過近10年照顧歷程，謝祖武對這份煎熬並不陌生，妻子當年也陪著婆婆走過漫長照顧歲月。「照顧者很重要的一件事情，就是要把自己照顧好。」他提醒，不要把照顧者與被照顧者綁成一體，更不要把自己逼到極限。

今年謝祖武響應台北市政府衛生局國際失智症月推廣，除呼籲社會重視照顧者身心健康，也拍攝宣導短片，提醒民眾從日常生活預防失智，包括規律身體活動、均衡飲食、維持健康體重、持續社會參與。「投資什麼，都不如投資健康來得重要。」

日前妻子從箱底翻出一件灰色T-shirt，謝祖武一眼認出，那是30多年前父母赴香港旅行時，媽媽買給他的禮物，因為捨不得穿壞，他一直收著，卻遺憾當年沒有告訴媽媽，自己有多喜歡。「有話就要早點講，有時間要做就早點做。」他提醒大家，及早為健康做好準備，也珍惜還能陪伴、還能把心意說出口的時候。

面對漫漫照顧長路，謝祖武鼓勵家屬適時喘息、尋求協助，面對漫長照顧，不要把所有壓力憋在心裡，可尋求政府資源及失智照顧團體協助，適時讓自己喘口氣，「千萬不要把自己累壞了。」台北市政府衛生局持續透過失智共同照護中心、失智社區服務據點等資源，提供失智症家庭所需支持，也與社區鄰里共同營造失智友善環境。

謝祖武也呼籲民眾，盡早認識、預防失智症，鼓勵民眾善用失智症服務資源，可至「臺北市失智症服務網」查詢，減輕照顧壓力。