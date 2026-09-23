健康主題館／藥酒不是提神飲料 醫示警長期飲用風險

不少勞工習慣喝保力達B等藥酒提神，甚至將其視為一般飲料，但藥酒不僅含有酒精，也含有藥品成分，飲用後可能影響工作及行車安全。衛福部長石崇良昨表示，保力達B在本質上仍屬於藥品，製造、販售都必須遵守藥事法規定，將請食藥署加強警語及衛教宣導，並要求地方強化違規販售通路稽查，避免民眾誤以為藥酒只是提神飲料。

台東基督教醫院副院長、和信醫院放射腫瘤科顧問醫師鄭鴻鈞在社群發文，呼籲衛福部撤銷保力達B、維士比等含高濃度酒精「藥酒」藥品許可證。他指出，藥酒在工地文化氾濫，除製造業者廣告使然，也與工地提神需求有關，長期以來除導致工安意外，害工人意外墜落鷹架，也讓許多病人因長期飲用這類含有高達10%酒精飲料，導致癌症發生。

門診病患 31歲罹患癌症

鄭鴻鈞說，近2周內，在門診看到5位與酒精相關癌症病人，其中有人自述為保力達B愛用者。其中一位31歲病人，長年擔任工地工人，有飲酒習慣，且檢驗無B肝、C肝，上工時習慣飲用保力達B，搭配其他飲料解渴，起初因腰痠背痛就醫，最終確診肝內膽管癌，骨骼已被腫瘤侵蝕，在肝臟內部發現7公分大腫瘤。

石崇良指出，保力達B的藥品許可證取得時間相當早，當年依據衛生署時期的藥品管理規定，取得成藥分類的藥證。產品成分包含中、西藥成分，且因配方含有酒精，因此依法仍屬藥品，不能將其視為一般飲料。

部分民眾習慣在工作前或工作期間飲用藥酒提神，卻可能忽略酒精對身體的影響。若飲用後需要開車，或從事必須保持警覺、專注的工作，更應留意相關風險。石崇良表示，將請食藥署針對藥酒的酒精成分、使用注意事項及相關健康風險加強宣導，避免消費者誤解產品用途。

勿為提神過量攝取

保力達B究竟是藥品還是一般飲料？開業藥師沈采穎表示，保力達B屬於含酒精的藥品，並非一般提神飲料，民眾應留意販售通路、產品成分及飲用方式，切勿為了提神而過量攝取。目前保力達B依法應由藥局等合法藥品販售通路供應，不能像一般飲料隨意在檳榔攤販售，過去曾有部分檳榔攤私下販賣，相關違規情形仍須仰賴主管機關稽查。

保力達B含有哪些成分？除了酒精，產品也含有咖啡因及維生素等成分。沈采穎提醒，民眾購買時應確認產品標示，特別留意咖啡因含量，避免同時飲用咖啡、茶或其他能量飲料，造成攝取過量。部分民眾習慣將保力達B混合米酒，或加入其他提神飲料，可能使酒精、咖啡因攝取量增加，不僅無法真正消除疲勞，也可能增加身體負擔。

沈采穎分享，曾遇過一名民眾從每天喝一瓶提神飲料，逐漸增加到兩、三瓶，原本自認能維持一整天精神，後來卻只能撐兩、三個小時，疲勞感反而更加明顯。她提醒，咖啡因只能暫時改善警覺性，不能取代睡眠，長期依賴提神飲料並非解決疲勞的方法。